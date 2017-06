Corte analiza inconstitucionalidad contra la Ley 3de3

El precepto permite a los servidores públicos decidir si reservan o hacen públicas sus declaraciones: fiscal, patrimonial y de conflicto de interés

CIUDAD DE MÉXICO (12/JUN/2017).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el análisis de la acción de inconstitucionalidad promovida contra la Ley 3 de 3 por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Durante la sesión del Pleno de la Corte, el ministro José Ramón Cossío Díaz propuso avalar los artículos impugnados por los legisladores, quienes acusaron que violaban los principios de transparencia para combatir efectivamente la corrupción.

El ministro propuso mantener el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por razones de seguridad personal.

El precepto permite a los servidores públicos decidir si reservan o hacen públicas sus declaraciones 3 de 3: fiscal, patrimonial y de conflictos de interés.

"Hay que tener en cuenta que no toda la información personal de los servidores públicos es necesaria, ya que hay información que puede poner en peligro la vida o la integridad del funcionario y ninguna justificación o prueba de interés público puede superar un riesgo de este tipo", señaló.

"Si bien la expectativa de privacidad de un servidor público disminuye, la misma no desaparece y si bien el interés público hace que la necesidad de escrutinio sea mayor, esto no elimina completamente la esfera privada del servidor, en particular con aquella información no necesaria para lograr las finalidades apuntadas y que puede poner en peligro la vida o integridad del propio servidor público".

Los diputados buscaban anular el precepto que indica que los formatos para presentar la 3 de 3 quede dictaminado por un Comité Ciudadano, punto que el ministro Cossío también consideró constitucional.

Los ministros no alcanzaron a votar el proyecto, por lo que mañana martes continuarán con la discusión.