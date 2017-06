Humberto Moreira se queda sin curul, y sin fuero, en Coahuila

El Partido Joven, que lo postuló como candidato plurinominal, no alcanzó el porcentaje mínimo

SALTILLO, COAHUILA (12/JUN/2017).- El cómputo distrital confirmó que el ex líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, no será diputado local, por lo que no tendrá fuero y el instituto político que lo postuló como candidato plurinominal, el Partido Joven, perderá su registro porque le faltaron unos cuantos votos para lograr 3% de los sufragios requeridos para ocupar una curul en el Congreso local.

El Partido Joven —que cobijó a Moreira después de que el PRI lo corrió de sus filas— obtuvo 35 mil 113 votos (2.87%), pero también necesitaba 3% que exige el Código Electoral estatal para no desaparecer.

Con base en el Código Electoral de Coahuila, para que un partido político tenga diputados plurinominales es necesario que alcance al menos 3% de la votación total, por ello Moreira se queda fuera.

Hoy sesionarán para determinar qué partidos políticos perderán su registro o sus prerrogativas por no alcanzar 3% de las votaciones.

Los locales que se perfilan para “desaparecer” son: el Partido Joven (PJ), que apoyó a Moreira; de la Revolución Coahuilense (PRC), el Campesino Popular (PCP), Socialdemócrata Independiente (SI) —aliados del PRI en la pasada elección—; así como el Partido Primero Coahuila y otros cinco institutos nacionales más que se quedarían sin financiamiento público: Verde, PRD, MC, PT y PES.