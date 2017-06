Detienen por peculado a exfuncionaria de César Duarte

Karla Jurado habría desviado 246 millones de pesos durante su administración

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA (10/JUN/2017).- La Fiscalía del estado dio a conocer que fue detenida la ex directora de Administración de la Secretaria de Educación en el sexenio de César Duarte, Karla Jurado, a quien se le fincarán cargos por el delito de peculado, por un monto de 246 millones de pesos.

Karla Areli Jurado Bafidis, sería cómplice del ex director de Finanzas, Antonio Tarín; del ex titular de Educación, Ricardo Yañez; y del ex director administrativo de Hacienda, Gerardo Villegas, este último sobrino político de Duarte. Los tres ex servidores públicos se encuentran recluidos en el Cereso estatal, y se les sigue un proceso penal por presuntamente haber desviado fondos estatales a campañas electorales del PRI.

Jurado fue detenida cuando salía de su domicilio en esta capital la tarde del viernes, de acuerdo con el ministerio público, colaboró con su entonces mando superior, Ricardo Yañez, en la solicitud de una partida presupuestal para la contratación servicios en Capacitación y Asesoría en Materia Educativa consistentes en: un curso para maestros con un valor de 55 millones de pesos, curso en materia ecológica con un valor de 46 millones de pesos, curso para actualizar a 5 mil 600 padres de familia de preescolar y primaria con un costó de 55 millones de pesos, además de 90 millones para la adquisición de un software.

Sin embargo, tales cursos y adquisiciones fueron hechos a empresas creadas por ellos mismos para poder liberar los recursos, y por lo tanto nunca se impartieron ni fueron entregados los programas informáticos.

Un informe de Fiscalía señala: La representación social de la parte acusadora, difundió el nombre de las empresas que firmaron los cuatro contratos casi simultáneamente los días 24, 25, 26 y 29 de febrero de 2016, y cuyos pagos millonarios se hicieron el 06 de abril de 2016, por esas capacitación inexistentes al igual que el software que nunca se adquirió.

• Contrato SHAD/078/2016, relacionado con talleres para padres nivel preescolar y primaria por 55 millones de pesos a la empresa Servicios y Asesorías Samex S.C.

• Contrato SHAD/079/2016 por el servicio de capacitación y actualización de docentes de nivel básico y evaluación de personalidades, motivaciones y áreas de oportunidad por un monto de 55 millones de pesos dirigidos a Servicios y Asesorías Sinax S.A de C.V.

• Contrato SHAD/080/2016 por un curso sobre medio ambiente por la cantidad de 46 millones de pesos a servicios y asesorías SISASS S.A de C.V.

• Contrato SHAD/070/2016 por la planeación, diseño e implementación de software denominado Sistema Integral en Trámite y Movimiento de Personal del Subsistema Estatal por la cantidad de 90 millones de pesos a Despacho de Profesionistas Futura S.A de C.V.

La ex directora fue recluida en el Cereso femenil y posiblemente el domingo o lunes se realice la audiencia de imputación del delito.