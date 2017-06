Llaman a sumarse a marcha por la paz en Sinaloa

Se prevé realizar una marcha simultánea el próximo jueves, cuando se cumpla un mes de la muerte del periodista Javier Valdez

CULIACÁN, SINALOA (09/JUN/2017).- El Semanario RíoDoce, del cual fue cofundador, Javier Valdez Cárdenas, asesinado de 12 disparos, convocó a todos los ciudadanos, sin distingos, a sumarse a la marcha por la Paz y la Justicia, a celebrarse el próximo jueves.

Ismael Bojórquez Perea, director del semanario, cuyas oficinas se ubican a una calle de donde fue privado de la vida Valdez Cárdenas, el pasado 15 de mayo dijo que se tiene previsto que en forma simultánea el próximo jueves, cuando se cumpla un mes de la muerte del periodista, en cinco ciudades del estado se realicen marchas, en demanda de paz y justicia en todo Sinaloa.

En las ciudades de Culiacán, Guasave, Guamúchil, los Mochis y Mazatlán, se organiza el despliegue de ciudadanos de todos los sectores, para sumarse a la exigencia de que sea esclarecido el caso del periodista asesinado y se devuelva la tranquilidad a Sinaloa

Bojórquez Perea hizo un llamado a todas las organizaciones sociales, de activistas de derechos humanos, profesionistas, empresariales, periodistas, médicos, maestros, legisladores locales, federales y madres con hijos desaparecidos, entre otros, a participar.

Los directivos del Semanario RíoDoce, del cual fue cofundador, Javier Valdez Cárdenas, definieron iniciar el próximo jueves 15 de junio, con una concentración en las escalinatas de la catedral de Culiacán a las 17:00 horas.

Dijo que se proyecta que estos actos sean replicados en varios puntos del territorio mexicano y en el extranjero.

Se estableció que será el próximo jueves a las 18:00 horas cuando salga la columna de manifestantes rumbo a Palacio de Gobierno.

El miércoles pasado, artistas, activistas de género, de derechos humanos y periodistas, frente al cenotafio que se levantó, donde fue asesinado el comunicador, se leyó un pronunciamiento, antes de iniciar un desplazamiento hacía el Palacio de Gobierno.

Alejandro Sicairos Rivas, presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio, quien dio lectura al texto, pidió a las células delictivas que viven un choque interno en el Cártel de Sinaloa que apunten a otro lado y dejen de regar su campo de guerra con sangre de inocentes.

"Les decimos que esta guerra no es de los periodistas contra ustedes y no debe serlo de ustedes contra los periodistas. Nosotros informamos, no matamos".

Sicairos Rivas enfatizó en la lectura del documento: "les pedimos, y si tiene que ser así se lo imploramos, que apunten hacia otro lado y dejen de regar el campo de guerra con sangre inocente".

Activistas feministas, confeccionan con retazos de tela, hilos, agujas y listones donados por ciudadanos, una enorme manta, bordaba con el apellido de Valdez y un texto de justicia, en memoria del periodista asesinado.

En muros de viviendas, del primer cuadro de la ciudad, artistas dibujaron el rostro del corresponsal de la Jornada, con el mensaje: "Que las paredes hablen, bato, ya que la ciudadanía calla".