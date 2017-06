Gobierno apoyaría aumento a mínimos si hay consenso: STPS

Se considera que hay condiciones para que antes de diciembre pueda darse una respuesta a la situación

CIUDAD DE MÉXICO (09/JUN/2017).- El Gobierno Federal está en la mejor disposición de apoyar un aumento a los salarios mínimos, una vez que los factores de la producción hayan alcanzado un consenso, manifestó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida.

Consideró que hay condiciones para que antes de diciembre pueda darse una respuesta, pero "el comportamiento de la economía nos está indicando que está revaluándose nuestro peso, las reservas siguen firmes, (y) tenemos una capacidad de creación de empleos enorme."

Entrevistado al término de la ceremonia de entrega del distintivo México sin Trabajo Infantil, expuso que los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aún no llegan a un acuerdo sobre el tema, pues de alguna manera hay cierta razón respecto a la relación salario mínimo-índice inflacionario.

Por ello, adelantó, en los próximos días sostendrá una reunión con los integrantes del organismo cúpula del sector privado con el fin de conocer sus argumentos.

"No he tenido oportunidad de hablar con el líder del CCE y entiendo que todavía no han logrado tener consensos dentro del sector empresarial, al menos eso es lo que me dejan ver sus declaraciones".

"Habrá que sentarnos y analizar si ese punto de vista es real frente a lo que otras partes del sector empresarial han señalado, que sí se podría hacer, y sobre esto tomar una decisión sensata a favor de los trabajadores", comentó.

Indicó que la inflación siempre ha sido un factor sobre el mínimo desde que hace más de 30 años se le vinculó indebidamente. "Todavía estamos en el proceso de que se entienda claramente que el salario mínimo corre por cuentas separadas de la inflación anual", subrayó.

Apuntó que el movimiento obrero está más que listo para que, si hay condiciones, se pueda concretar. "Están muy claros en señalar que no puede llamarse un incremento de emergencia porque no estamos en esa condición como se entendía en los años 70 o en los 80", agregó.

Señaló que si hubiera consenso y se pudiera ayudar a los trabajadores que menos ingresos tienen sería muy bueno para el país.

No obstante, aclaró, "no me quiero pronunciar sobre una cifra porque precisamente lo que yo haría con esto es generar un debate que no quiero, lo que quiero es que aumente y no es un asunto que decida yo, lo tienen que proponer y decidir los que pagan y los que trabajan".

Expresó que el Gobierno Federal está en la mejor disposición de apoyar un aumento a los mínimos, pero que sea por consenso de quienes lo pagan, que son los patrones, y los trabajadores. "No sale del gobierno, ese dinero no es un subsidio", agregó.