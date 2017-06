Aureoles plantea ‘alianza amplia’ hacia 2018

El gobernador de Michoacán considera que el PRD no debe descartar alternativas para una coalición

CIUDAD DE MÉXICO (08/JUN/2017).- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dijo que su partido, el de la Revolución Democrática (PRD), debe estar abierto a una "alianza amplia" con otras fuerzas políticas que no necesariamente sean de la izquierda para las elecciones presidenciales de 2018.

El perredista pidió no descartar ninguna alternativa e inclusive considerar al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Entrevistado al término de la entrega del Premio Nacional de Investigación: Impulso al desarrollo de las finanzas estatales, Aureoles pidió no descartar la alianza con candidatos independientes o en un gran frente, no necesariamente con partidos de izquierda.

"Puede ser una candidatura de un militante de un partido de esos que podamos construir un gran frente o puede ser un ciudadano sin partido. Primero la propuesta y luego determinamos el nombre. Alianza amplia, no descartemos nada. Yo sé que con el PRI sería muy difícil, pero no descartemos ninguna alternativa. Yo no coincido de que sólo tiene que ser con las izquierdas", mencionó.

Dijo que Andrés Manuel López Obrador, presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional, "se vaya con su Morena" y pidió al PRD que deje de estarle "rogando" para construir una alianza rumbo a las elecciones de 2018 pues señaló que "ya se ven hasta mal" e inclusive acusó de masoquismo y amor enfermizo a quienes insisten en construir una alianza con Morena.

"Yo difiero de quienes andan adelantándose, ya se ven hasta mal. En cualquier momento, el señor López les va a decir que son unos rogones porque le ruegan todos los días y todos los días los desprecia. Esa es una especie de masoquismo, es un amor enfermizo. Nos ha dicho reiteradamente, nos ha puesto la puerta en la nariz que no quiere nada con el PRD y le andan rogando", señaló.

"Eso no funciona así. Tenemos que cuidar lo nuestro, lo que tenemos: el PRD es el partido más relevante de la izquierda en el último siglo y no tenemos por qué andarle rogando a un caudillo. Necesitamos recomponer lo nuestro", agregó.

Ayer miércoles, la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, hizo un llamado al partido liderado por López Obrador a revisar los resultados que obtuvieron sus candidatos, Delfina Gómez y Juan Zepeda, en la elección a gobernador del Estado de México, que deje de lado los protagonismos y "privilegie el encuentro".

Sobre el tema, el gobernador michoacano opinó: "Yo no coincido de que sólo tiene que ser con las izquierdas, por eso andamos ahí rogándole a Andrés Manuel. No, que se vaya con su Morena. Nosotros tenemos lo nuestro".