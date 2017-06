Avanzan cómputos distritales de comicios en Estado de México

Al menos tres mil 286 paquetes electorales son susceptibles de recuento en la entidad

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO (08/JUN/2017).- Al continuar esta mañana el cómputo distrital de los comicios para gobernador en el Estado de México, de acuerdo con los criterios normativos se señaló que son susceptibles de recuento al menos tres mil 286 paquetes electorales, de acuerdo a cifras señaladas por el consejero Gabriel Corona, en la Sesión de Seguimiento del órgano electoral.

Hasta la noche del miércoles, se había informado que serían cuatro mil 019 los paquetes electorales que se podrían recontar, pero después de realizar una revisión exhaustiva, esa cifra bajó a la anteriormente citada.

Entre las causales para determinar el recuento de paquetes, están las cifras no legibles, falta de firmas o sellos, votos que no coinciden con el padrón, que el número de votos sea mayor entre el primero y segundo lugar, alteraciones en el acta o que no exista acta de casilla.

Estas actividades se llevan a cabo en los 45 órganos desconcentrados de forma acuciosa, aplicando los "Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo del Proceso Electoral para la Elección Ordinaria de Gobernador del Estado de México 2016-2017".