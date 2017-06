Legisladores hacen negocio con Gobierno

La administración transfiere más de mil MDP a empresas ligadas a diputados y senadores

CIUDAD DE MÉXICO (08/JUN/2017).- La administración federal ha transferido más de mil millones de pesos a 23 empresas propiedad de congresistas nacionales de la actual Legislatura, o en las que ellos o sus familiares tienen participación accionaria.

Entre los diputados vinculados a las empresas beneficiadas por partidas federales se encuentran Carlos Lomelí Bolaños (Morena), con 505 millones de pesos; Alejandro González Murillo (Encuentro Social), 294 mdp; Francisco Gutiérrez de Velasco Urtaza (PAN), 93 MDP; María Guadalupe Alcántara Rojas (PRI), 90 mdp, y Alfredo Anaya Orozco (PRI), 67 MDP.

También han hecho negocios con la actual administración, aunque con cantidades menores, empresas vinculadas a los senadores Ricardo Urzúa y Teófilo Torres Corzo, del PRI; Roberto Gil Zuarth y Héctor D. Flores, del PAN, y Zoé Robledo, de Morena.

Están en la lista los diputados César Camacho Quiroz, Andrés Aguilar Romero, Jorge Enrique Dávila, Ricardo Ramírez Nieto y Gianni Raúl Ramírez Nieto, del tricolor, así como Rocío Matesanz Santamaría, del PAN.

A partir de datos notariales, referencias patrimoniales y Compranet, se revela que las firmas que recibieron más fondos federales fueron las contratistas del sector salud Lomedic SA de CV y Laboratorios Solfran SA de CV, propiedad de Carlos Lomelí Bolaños, quien ha sido señalado como uno de los principales sostenes financieros de las actividades políticas de Andrés Manuel López Obrador, las cuales han facturado 505 MDP en contratos con el IMSS, ISSSTE, Pemex y Secretaría de Salud, entre otras dependencias federales.

"Nunca he aportado cantidades extraordinarias para el proyecto de López Obrador, eso es una mentira", dice Lomelí. Como sus empresas tienen facturación con el sector público de salud, explica: "No busqué estar en la comisión (de Salud), ni participo en ella, porque me sentiría deshonesto".

NUMERALIA

- 23 compañías de legisladores han recibido contratos.

- 505 MDP obtuvieron empresas de Carlos Lomelí (Morena).

- 294 MDP para firma de Alejandro González (PES).