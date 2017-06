Legisladores cruzan descalificaciones por resultados electorales

Senadores del PRI, PAN y Morena discutieron sobre las elecciones recientes en el país

CIUDAD DE MÉXICO (07/JUN/2017).- Los resultados de las elecciones del domingo enfrentaron a las fuerzas políticas en el Congreso, que protagonizaron un debate con cruce de descalificaciones, como la que dirigió la senadora Diva Gastélum (PRI) contra el candidato del PAN al gobierno de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas: "El señor del chile se tuvo qué comer eso".

El panista Guillermo Anaya, en un acto de su campaña dijo que "vamos a dar puro chile a las lideresas del PRI", lo cual le mereció una ola de críticas, entonces. Este día de sesión de la Comisión Permanente, Diva Gastélum asegura que los electores en Coahuila le cobraron la agresión al panista.

Miguel Barbosa Huerta, senador del PT-Morena, acusó: "Delfina Gómez Álvarez soportó la guerra sucia más intensa de la historia electoral mexiquense, para quienes quieran hablar de violencia política en contra de una mujer".

El también priista, Jorge Carlos Ramírez Marín, mostró un retrato de Eva Cadena para explicar a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, por qué perdieron: "Por culpa de ella", porque el único argumento es "no robo", y sí roba; "no miento" y te agarran con los dedos en la puerta.

Rocío Nahle, coordinadora de Morena en San Lázaro, dijo que "en este momento, en el Instituto Electoral del Estado de México empiezan a prepararse para la sesión de cómputo, y parece la era de la prehistoria: No tienen computadoras. No tienen sistema, no están grabando la sesión".

A ello, Ramírez Marín contestó: "¿Qué le está pasando a Morena? Esto es de preocupar. Se está creyendo sus noticias falsas".

Emilio Enrique Salazar, diputado del PVEM, recomendó: "Cuando se pierde se vale lamerse las heridas, se vale llorar un rato, se vale recuperarse y seguirle para adelante y pensar en la próxima".

Fernando Herrera Ávila, coordinador senatorial del PAN, deploró: "Las elecciones en Coahuila y el Estado de México fueron un auténtico cochinero, y hay que limpiarlo".

La diputada Carolina Viggiano Austria, esposa del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, recordó que el PRI hizo posible la toma de posesión de Felipe Calderón, a pesar de López Obrador y hoy sus huestes se juntan con el PAN, aun cuando su candidato en Coahuila, Armando Guadiana, se dedicó a decir "Memo Moches", al hablar del candidato panista.

Lía Limón, diputada del PVEM, expresó: "¡La elección la ganó Del Mazo!" Y señaló que en el Estado de México, Morena tiene rechazo de 70%; el PAN del 89%. Y Alfredo de Mazo tiene un rechazo del 63%.

Enseguida, Miguel Barbosa le contestó que "estamos en el Senado, guardemos la compostura y el tono de voz, diputada Lía Limón, grita usted mucho".

David Monreal Ávila, senador lopezobradorista, señala que en las elecciones "a los ciudadanos se corrompió con dinero, con programas sociales, y con miedo se les inhibió".

El diputado Emilio Enrique Salazar le contestó: "Que no haya un respeto y digas: ‘corrompieron a los ciudadanos’, ¡ah chingaos! Nosotros somos de primera, y los ciudadanos de segunda. Ellos se pueden corromper, nosotros, no".

En su turno, Diva Gastélum, también se refirió a Andrés Manuel López Obrador, y afirmó "No saber perder es un problema muy, muy serio, y si supuestamente tomó Reforma en 2006 y no quebró un vidrio, quebró empresas, afectó 35 mil empresas. "Un mal perder es problema sicológico, (con) ansiedad, depresión, probablemente esquizofrenia".

Federico Doring, diputado del PAN, respondió a los priistas que le recordaban a los panistas que por ellos Calderón pudo rendir protesta como Presidente de la República: De nada sirven esos intentos de "tratar de chantajear". Y dijo que van por Coahuila, porque "allí la democracia apesta desde hace muchos años".