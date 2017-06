El PRI ‘ganó y punto’, dice Aurelio Nuño

El secretario de Educación adelanta que el partido está listo para construir el proyecto rumbo a 2018

CIUDAD DE MÉXICO (07/JUN/2017).- Aurelio Nuño está feliz. Su partido "ganó y punto", en el Estado de México, y ahora dice que el PRI está listo para construir el proyecto que deberá abanderar "el hombre" que buscará mantener al priismo al frente de la Presidencia de la República en 2018, y que será el encargado de consolidar algunos proyectos iniciados esta administración, como el más importante para él: el de la educación.

El secretario de Educación Pública sostiene que en la elección mexiquense del domingo pasado "se confirmó una confianza de muchos años de nuestro partido y que la mayoría de la gente optó por el PRI"; asegura que deja una clara lección para la presidencial del próximo año: que la clave del triunfo es el trabajo en unidad y con disciplina.

No considera negativo que siete de cada 10 mexiquenses no hayan votado por el PRI, para él lo relevante es que la mayoría le dio el voto a su partido. "Siete de cada 10 no votaron por el PRI, bueno, pues sí, y nueve de cada 10 no votaron por el PAN y ocho de cada 10 no votaron por el PRD, y lo mismo, siete de cada 10 no votaron por Morena; entonces, al final el PRI tuvo la mayoría, fue el partido más votado en un contexto de gran pluralidad de opciones", explica.

Nuño se niega a declarar si mantiene vivas o muertas las esperanzas de ser el candidato presidencial del PRI para 2018.

Asegura que es falsa la acusación que hizo en su contra Andrés Manuel López Obrador acerca de que realizó operación política en el Estado de México a favor del PRI. Dice que el líder de Morena está en contra del nuevo modelo educativo porque no quiere mexicanos críticos y lo llamó "intolerante" y "autoritario".