Guatemala espera solicitud de extradición contra Javier Duarte

Se prevé que llegue el miércoles para que el juez de la causa determine su procedencia o improcedencia, según sea el caso

GUATEMALA, GUATEMALA (06/JUN/2017).- El gobierno de Guatemala fue informado que este miércoles recibirá la solicitud de extradición en contra de Javier Duarte.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, expresó que para mañana miércoles él espera recibir la solicitud misma que, dijo, será entregada al Ministerio Público correspondiente.

"Tenemos noticias que esta solicitud llegará mañana, estamos nosotros a la espera. Las cancillerías somos puente, somos canal de comunicación; son los órganos jurisdiccionales los que actúan. Nosotros lo vamos a presentar al Ministerio Público y éste lo trasladará al órgano jurisdiccional competente para que el juez de la causa determine la procedencia o improcedencia", dijo.

En entrevista, el encargado de la política Exterior de Guatemala aseguró que el tema de Javier Duarte, quien fue detenido el pasado 15 de abril en Guatemala, no formó parte de las conversaciones entre los Presidentes Enrique Peña Nieto y Jimmy Morales.

"Ese tema en particular no se abordó, fue una reunión de presidentes en donde hay muchos temas que abordar", apuntó.

La relación entre los dos países, aseveró, tiene problemas más graves como el tráfico de drogas, la siembra de amapola, el contrabando, entre otros.

"Yo no digo que el caso del señor Duarte no sea grave, pero no tiene por qué ser parte de la agenda de dos presidentes", indicó.

Carlos Raúl Morales recordó que la captura de Javier Duarte se dio luego de que las autoridades mexicanas alertaran sobre la presencia del ex gobernador de Veracruz en territorio guatemalteco.

"Un sábado de gloria, me despertó a las 6 de la mañana el subprocurador de México para decirme que tenían información importante, y gracias a ese operativo que montamos, gracias a esta confianza que hemos creado en el marco del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, logramos capturar ese mismo día, por requerimiento de México, por requerimiento del Presidente Peña Nieto, logramos capturar al señor Duarte", manifestó.

El canciller de Guatemala recordó que de acuerdo con el Tratado Bilateral de Extradición que existe entre los dos países, México cuenta hasta el 20 de junio para enviar la solicitud de extradición.