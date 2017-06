López Obrador es culpable de triunfo del PRI: PRD

El senador Luis Sánchez recuerda que desde el principio se le planteó a Morena una alianza

NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO (06/JUN/2017).- El responsable de que el PRI y sus aliados hayan ganado la elección del Estado de México es el presidente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, porque se opuso a que los institutos políticos de izquierda hicieran alianza, acusó el senador perredista Luis Sánchez Jiménez, coordinador de campaña del candidato del sol azteca, Juan Zepeda.

"El responsable directo es él [López Obrador], porque desde un principio se les planteó y, por lo que los dirigentes de Morena me dijeron, Andrés Manuel nunca quiso formalizar en tiempo y forma la coalición o la candidatura común, no les interesó en ese momento. Les interesaba en el llamado que nos hizo de ‘subordínense’, así no se construye una alianza de ninguna manera, él es el responsable, no hay otro a quién echarle la culpa”.

Según los resultados preliminares del Instituto Electoral del Estado de México, en el corte de las 13:03 del lunes, Morena había conseguido 30.81% y el PRD 17.79%; si hubieran participado juntos en la contienda esas cifras sumarían 48.6%, suficiente para ganar de manera contundente al PRI.

"Hubiera sido un triunfo contundente y no habría forma de discutir la derrota del PRI en este momento, pero creo que ahí es una lección para Andrés Manuel, de que la soberbia es una mala consejera, que el autoritarismo le hará perder en la vida y que más de un millón de votos del PRD en el Estado de México podría darle la diferencia en 2018 para su triunfo o su derrota, tiene que serenarse, tiene que ver a las izquierdas como iguales y no como subordinados", refirió.

Afirmó que se reunió con la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, y con el actual alcalde de Texcoco, Higinio Martínez Miranda, jefe político del grupo al que está integrada Delfina Gómez Álvarez, y nunca quisieron aceptar la coalición con el PRD, porque tenían la instrucción del ex jefe de Gobierno capitalino.

Aun cuando no se han dado a conocer los resultados oficiales de la jornada electoral, el perredismo mexiquense consideró que tuvieron un avance sustancial, porque en esta elección sin alianzas lograron un millón 100 mil votos; hace seis años, en coalición con el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, obtuvieron un millón 20 mil sufragios.

Juan Zepeda es el abanderado que más votos ha conseguido para el sol azteca en su historia en el Edomex.

"Hace seis años íbamos con una vaca sagrada, Alejandro Encinas y con un mortal (Juan Zepeda) tenemos resultados que hace seis años yendo solos y en contra de Andrés Manuel porque no competimos contra Delfina, y no competimos contra Alfredo del Mazo, lo hicimos contra el gobierno federal, el gobierno estatal y de otros estados que estaban aquí apoyando, no competimos contra una persona normal del PAN, lo hicimos contra una ex candidata presidencial, el reto del PRD mexiquense fue mayúsculo y creo que nuestro candidato y el partido mostraron orgullo, garra, inteligencia y corazón", señaló.

El coordinador de campaña de Juan Zepeda, insistió en que lucharon contra Andrés Manuel López Obrador, quien tenía toda la mala intención de desaparecer al PRD.

"No lo logró y nosotros lejos de que nos contagie la soberbia tenemos que tenderle la mano a Andrés Manuel. Lejos de lograr su objetivo aquí estamos, hubo unidad, la militancia es fiel, que no se deja engañar fácilmente y los militantes que se fueron, que les dio frío, porque pensaron que allá estaba su futuro, no tienen un trabajo de base en el PRD y se fueron puros pedazos de cascarón de aquel lado", mencionó.

En tanto, el dirigente estatal perredista, Omar Ortega Álvarez, explicó que recopilan las pruebas de presuntas irregularidades que se presentaron el domingo para interponer sus inconformidades ante los órganos electorales.