Del Mazo invita a adversarios a sumarse por el bien del Edomex

El candidato del PRI llama a los demás participantes a aceptar que los resultados lo favorecen

CIUDAD DE MÉXICO (05/JUN/2017).- El candidato del PRI al Gobierno del Estado, Alfredo del Mazo, hizo un llamado a los demás participantes a aceptar los resultados que lo favorecen, a sumar para un proceso postelectoral en paz y trabajar con ideas y propuestas por un proyecto por el bien de la entidad.

Entrevistado en el espacio de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, el priista señaló que hay un resultado claro y ahora se requiere trabajar en este proceso postelectoral y trabajar por el estado, dijo que ahora tiende la mano a sus adversarios para que se sumen a un proyecto de Estado.

"Hago un llamado (a los demás candidatos) a un trabajo en equipo, un trabajo de inclusión, tendiéndole la mano a todos los participantes de este proceso para construir un mejor estado".

-- ¿Estás invitando a los demás candidatos a formar parte de su gobierno?—se le preguntó.

"Los invito a formar parte de un proyecto de Estado para el bien de los mexiquenses, a que sumemos ideas, a que sumemos propuestas, a que podamos juntos reconocer los retos y además trabajar para resolverlos en el Estado".

Del Mazo reconoció que si bien muchas voces le dieron su respaldo, hay muchas que expresaron no estar con la coalición que encabezó. Por tanto, indicó, me toca ganar y recuperar esa confianza de quienes hoy en día no están con nosotros y trabajar para todos.

Ante la posibilidad de un conflicto post electoral, el priísta mexiquense insistió que hay instituciones electorales sólidas, respetables, que actuaron de manera imparcial, por lo que insistió que se debe tener cordura para seguir un proceso post electoral en paz y se reconozvan los resultados.

Insistió que todas las quejas en el proceso contra el PRI han sido resueltas y no hay ninguna sanción por lo que el proceso se llevó a cabo de manera limpia, transparente y respetando la decisión de los mexiquenses.

Sobre la caída de Josefina Vázquez Mota a pesar de haber arrancado el proceso con un nivel de conocimiento entre la ciudadanía bastante alto, el priista consideró que ello se debió a llevar a cabo una campaña de descalificaciones.