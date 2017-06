Cerrado, entre coaliciones del PRI y el PAN en Coahuila

En empate, la albiazul Alianza Ciudadana por Coahuila y la tricolor Por un Coahuila Seguro

GUADALAJARA, JALISCO (05/JUN/2017).- La contienda electoral por la gubernatura en el Estado de Coahuila se mantenía cerrada anoche con un empate técnico entre el candidato del PRI con la coalición Por un Coahuila Seguro, Miguel Ángel Riquelme, y Guillermo Anaya Llamas, candidato de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila.

El Instituto Electoral de Coahuila hizo anoche un receso en el conteo de los votos. Hasta entonces el candidato de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, Guillermo Anaya, acumulaba 37.49% de los votos, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), mientras que el candidato de la coalición Por un Coahuila Seguro, Miguel Riquelme, acumulaba 37.11% de los sufragios, según el mismo sistema de conteo rápido.

Ambos candidatos, se disputaban el cargo de gobernador, mientras que el candidato de Morena, Armando Guadiana, se colocaba en un distante tercer puesto en la jornada, con 11.8% de los votos, de acuerdo con el PREP.

Se dicen vencedores sin resultado oficial

En Twitter, los candidatos se autoproclamaban así triunfadores: “¡Hoy Ganó Coahuila! Ganó el carácter de nuestra gente, la unidad y la esperanza de un mejor futuro”, publicó Miguel Riquelme en la red social.

“Hoy arrancamos una nueva etapa para Coahuila, jalemos juntos por un Estado con #MenosPolíticaMásCarácter, con menos palabras y más acciones”, tuiteó también el candidato del PRI y de la coalición Por un Coahuila Seguro.

“El cambio es un hecho y lo vamos a defender. Gracias a los miles de ciudadanos que nos apoyaron en la jornada del día de hoy”, publicó ayer Guillermo Anaya en la red social.

“La victoria es contundente. Coahuila ha alzado la voz y juntos hemos iniciado una nueva historia para nuestro estado, agregó el candidato de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila.

La consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) decretó un receso hasta la 1:00 horas de hoy para dar un avance sobre la tendencia de ganador. Expuso que datos de 155 de 694 casillas que participan en la muestra del conteo rápido, lo cual representa 22.3 por ciento.

Precisó que con el porcentaje no se logra la muestra para dar a conocer la estimación de una tendencia del resultado.

Acusan acarreo y compra de votos

TORREÓN, COAHUILA.- Los comicios en el Estado de Coahuila transcurrieron entre acusaciones de compra de votos, acarreos, supuestas detenciones ilegales y retraso en la apertura de casillas.

Al ir a votar Humberto Moreira, el ex gobernador de Coahuila y ex líder nacional del PRI, dijo que si el partido tricolor no gana los estados que obtuvo cuando él encabezaba ese instituto, le reclamaría a Enrique Ochoa, actual dirigente. Incluso lo retó a que si no entrega buenos resultados renuncie.

Sobre irregularidades en la jornada electoral, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales recibió 547 incidencias, desde denuncias hasta orientaciones del voto.