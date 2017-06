Dejar de ser 'joven' en 2017

Perder el miedo a la edad es en gran parte abrazar la idea del éxito en el camino individual

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUN/2017).- A muchos los atrapa la eterna juventud muy al estilo Peter Pan, negando constantemente el hecho de que el tiempo transcurre y con él todas las oportunidades que se nos presentan para lograr metas “de adulto”. Creo que la generación en que estamos a veces es poco realista con esto, y asimilan (quien sabe por qué) que el éxito y ser joven va de la mano sólo con ciertas clases sociales, pero no caen en cuenta de que los grandes empresarios y líderes mundiales también tuvieron nuestra edad y la trabajaron al máximo desde distintas trincheras en sus propias ciudades.

Concuerdo con que es la mejor etapa de la vida, no sólo para divertirnos, aprender y conocer el mundo, sino también para poner los pies en la tierra y dar los pasos más importantes hacia una vida adulta, que aceptemos, va a llegar más temprano que tarde.

Siento que perder el miedo a la edad es en gran parte abrazar la idea del éxito en el camino individual, vivir conforme a nuestras épocas y visualizar siempre el futuro, con la idea firme de lo que somos capaces y lo que queremos lograr, además, es uno de los mejores puntos a anotar en nuestra agenda electrónica para el día a día.

Ser joven no implica ser irrealista, tampoco inmaduro, nos trae una amalgama de oportunidades y experiencias que se presentan en cada esquina, un acelerador idóneo para lograr las metas a largo plazo y que depende de nosotros tomar o tirar “al catre”.

Nayeli Nohemí Estrada Barragán

ECOS DEL DEBATE

“Los jóvenes como agentes de cambio en el desarrollo de la sociedad”

“Los países en vías de desarrollo representan las tasas más elevadas de desempleo, violencia, problemas de salud, de género, de pobreza y de hambre entre otros. Al mismo tiempo albergan alrededor de 90% de los jóvenes de entre 10 y 24 años que habitan en el mundo, los cuales significan la mayor fuerza de trabajo, la creatividad ideal para innovar, la energía necesaria para el cambio y la interacción directa con las problemáticas que se pretenden atacar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es necesario buscar estrategias para que lo que esta posible solución no forme parte del problema”.

Arturo Castillo Ramos, colaborador Mar Adentro

“En México hay más de 30 millones de jóvenes, que oscilan entre los 15 y 29 años, esto representa 25.7% de la población en el país. Su empoderamiento de esta cantidad de personas es vital para generar un cambio real en el desarrollo de la sociedad. Pero no necesitamos que actúen todos al mismo tiempo, el cambio tiene que empezar por cada uno de nosotros y buscar ser ejemplo para que logremos mejorar la sociedad en la que vivimos”.

Alejandra Santana González, colaboradora Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

“La vida es una constante evolución”

Hablar del éxito puede llegar a ser un tema trillado correspondiente principalmente a los libros de superación personal, donde nos dibujan esquemas elaborados sobre caminos beneficiosos que deberíamos o no seguir.

Pero apropiarse de esa palabra a un nivel personal y llevarlo como una motivación de vida y la firme decisión de compartirlo a los demás de forma sencilla, es un panorama que el conferencista mexicano Raciel Sosa nos dibuja con tanta naturalidad, que llega a sumergir a los espectadores en una grata experiencia.

Dejando a un lado la seriedad de su trabajo en el tema empresarial, Raciel se confiesa como un hombre soñador: “Soy una persona que ha basado lo poquito que ha logrado en tener sueños, ilusiones y en tratar de ponerle ruedas a lo que hace, mi vocación está orientada al desarrollo humano y particularmente a la conferencia, entonces yo soy un conferencista que trata de compartir un poco las lecciones de vida adquiridas, para que la gente se enriquezca y tenga caminos cortos para llegar más rápido a donde se ha propuesto”.

Constantemente menciona la palabra “vida” recalcando lo agradecido que él y las personas en general, deben estar con ella, siendo conscientes de lo que tienen cada día, por eso pareciera paradójico el hecho de que mencione la libertad y el compromiso al hablar de los valores que rigen la suya.

“El compromiso es justamente el músculo que uno tiene que desarrollar para conquistar la libertad, pues no es algo con lo que realmente se nace, si no que se tiene que ir conquistando poco a poco; la emocional, financiera, física… uno tiene que trabajar para conquistar la libertad”.

Y en esa carrera de ascensos y descensos, hablar de los jóvenes para él, es una promesa llena de propuestas que marcan gran diferencia con los jóvenes de su tiempo “Pienso que la juventud cada vez es un poco mejor, viene con menos prejuicios, obviamente también se dan tropezones y tienen que ajustar cosas, pero los adultos como yo, tenemos mucho que aprender de ellos y mucho que compartir también, entonces lo que más valoro es esa apertura para compartir, todo lo que ellos proponen cotidianamente para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir”.

El conferencista aconseja primeramente descubrir los puntos en los que cada quien es bueno y que además disfruta haciendo, descubrir precisamente desde dónde los demás aportan.

Aun así, el fracaso no es un tema ajeno para Raciel “varias veces he tropezado y lo he hecho estruendosamente, como dice el Dalai Lama ‘cuando pierdas, nunca pierdas la lección’ entonces pienso que el fracaso es como un maestro que te va guiando y te va diciendo que por ahí sí o por ahí no”.

Y con ese comparativo de épocas entre la propia versus la actual, Sosa está consciente de las innovaciones que existen dentro de la cotidianidad de la juventud, específicamente la tecnología que viene siendo una catapulta que acelera muchos de los procesos, por ello pide mantener el valor de la paciencia.

“Creo que la humanidad es adolecente, veo muchas cosas terribles, corrupción, violencia, poca conciencia, pero también veo gente que le apuesta a un mundo mejor, a los jóvenes, buscan hacer cosas muy buenas, ese tipo de conflictos contradictorios lo vivimos en la adolescencia. Con el tiempo uno se va dando cuenta que no hay nada ni bueno ni malo, si no el uso que tú le das a las cosas, creo entonces que la humanidad esta aún en ese proceso de descubrir”.

Precisamente alcanzar lo que se sueña es un tema que implica sacrificios, romper con la burbuja de que alguien vendrá a descubrirnos y subir al escenario, Raciel sostiene que el trabajo duro tiene una gran recompensa si lo hacemos con una meta clara y además con la convicción de mejorar el lugar en el que vivimos.

Mensaje para los jóvenes “Súmate a Mar Adentro”

Les pido que aprendan lo que tengan que aprender, que estén abiertos y no renuncien nunca a seguir buscando para lo que son buenos, creo que es lo más importante.

Aunque el High tech, la tecnología, identifica a su generación, no tiene por qué morir el alto nivel de contacto con la gente.

PERFIL

Raciel Sosa

Raciel Sosa es licenciado en Administración de Empresas egresado de la Universidad Hispano Mexicana, con estudios de postgrado en Desarrollo Organizacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), experto en temas de Desarrollo Humano.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

IMAGEN

Iluméxico Prende la luz de México

Iluméxico es una empresa social mexicana que trabaja para llevar luz a los mexicanos que no cuentan con acceso a la energía. En México las comunidades marginadas carecen de muchos servicios básicos como acceso a la red eléctrica, fue entonces que en 2009 un grupo de ocho jóvenes ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Iberoamericana, Manuel Wiechers, Mariana González, Gerardo Ruiz de Teresa, Hugo Ham, Martín García, Abraham González, Fernando Aguilar y Tomás Álvarez, decidieron resolver estas necesidades de electricidad de estas comunidades y se juntaron para crear una empresa social que ayudara a la base de la pirámide socioeconómica.

Durante poco más de cuatro años Iluméxico ha trabajado junto a comunidades de muy alta marginación en nuestro país. Gracias a un esfuerzo conjunto han perfeccionado y rediseñado el modelo de intervención comunitario con lo que alcanzan más y mejores resultados.

Es importante mencionar que obtuvieron la certificación B Corporation. Las B Corp son líderes del movimiento global donde se utilizan los negocios como herramienta de cambio. Hasta ahora han instalado ocho mil 855 sistemas, beneficiando a un total de 37 mil 527 usuarios, además de la instalación de 12 sucursales rurales, ILUCentros, como los llaman. Además de estos proyectos también desarrollan talleres de acompañamiento como educación financiera, educación ambiental y herramientas de participación comunitaria que se imparten en las comunidades en las que trabajan, haciendo de Iluméxico, sin duda, una gran historia de éxito.

10 NOTAS POSITIVAS

1. El Observatorio Hidrológico de la UNAM diseña herramienta para alerta de lluvia en tiempo real.

2. Crean universitarios de la UAM sistema para almacenar grandes cantidades de datos.

3. La NASA pondrá en órbita nanosatélite AzTechSat 1, diseñado por universitarios de Puebla.

4. El doctor Carlos S. Frenk ingresa a la Academia Mexicana de Ciencias.

5. Estudiantes del Tec de Monterrey campus Querétaro desarrollan envase térmico inteligente.

6. El Instituto Politécnico Nacional crea material para tratamiento de quemaduras.

7. Alumnos de la UNAM participarán en concurso patrocinado por la NASA.

8. Robot creado por la Facultad de Ingeniería de la UNAM competirá en Japón.

9. Se inauguró el Foro Académico “Ciudad de México: Lugar donde las culturas dialogan”.

10. Se realizó el Festival Internacional de la Música FIMPRO 2017.

MAR ADENTRO PROPONE

Para saber…

Actualmente en México existe un total de 38.3 millones de jóvenes cuya edad promedio es de 27 años, según cifras del IMJUVE.

Para conocer…

El Día Internacional de la Juventud se conmemora cada año el 12 de agosto, declarado por la ONU.