Denuncian a Norberto Rivera por encubrir presuntamente a pederastas

CIUDAD DE MÉXICO (02/JUN/2017).- Alberto Athié y José Barba Martín, ex sacerdotes, presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR), una denuncia contra el cardenal Norberto Rivera Carrera por el presunto encubrimiento de casos de pederastia al interior de la Arquidiócesis de México.

Athié comentó que en diciembre del 2016 durante una conferencia de prensa, Rivera Carrera comentó que al menos 15 sacerdotes habían sido enjuiciados y sentenciados por casos de abuso sexual contra menores; sin embargo, el ex sacerdote aseguró que la Secretaría de Gobernación no cuenta con ninguna información sobre este tema.

"Que la PGR abra la carpeta de investigación, no venimos a pedir actos de venganza, sino que se cumpla la ley, es algo lamentable en todos los campos tenemos buenas leyes y no se cumplen por parte de las autoridades por eso estamos en un país tan corrupto. La Secretaría de Gobernación determinó que no hay información que haya presentado el cardenal Riveras o la Arquidicoesis de México sobre 15 sacerdotes que fueron encontrados responsables y que en Roma se les sentenció", dijo.

José Barba Martín señaló que cuando se presentaron en Roma como víctimas de Marcial Maciel el sábado 17 de octubre de 1998 no recibieron respuesta de la demanda y tampoco atención del cardenal Rivera.

El 19 de diciembre del 2016 Norberto Rivera aseguró que durante su gestión al frente de la Arquidiócesis de México no encubrió ningún caso de pederastia y que incluso 15 sacerdotes habían sido llevados a juicio.

"Yo no he protegido absolutamente a ningún pederasta de hecho aquí en la Arquidiócesis al menos unos 15 sacerdotes han recibido no sólo el juicio sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros. Aquí tenemos que hacer la investigación se manda toda la investigación a la Doctrina de la Fe, en Roma, y el Santo Padre es quien ha tomado las decisiones en estos casos tan dolorosos, porque sí han sucedido aquí en México", dijo.