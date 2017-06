Audio de Morena circula en redes; involucra a hijo de López Obrador

Señalan que está editado y que es del año 2016; en él mencionan a una ‘señora’ para subcontratarla por otra empresa

CIUDAD DE MÉXICO (01/JUN/2017).- Tras la difusión de una conversación sobre una contratación a través de una empresa entre Andrés Manuel López Beltrán y la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, ésta última afirmó que fue una llamada telefónica realizada durante la campaña de 2016, en la que buscaban la contratación de un grupo musical para uno de los cierres de campaña de Cuitláhuac García, entonces candidato a gobernador de Veracruz por Morena.

En el audio que circula en redes, López Beltrán –hijo de Andrés Manuel López Obrador- informa que estudió el asunto con la gente de finanzas de Morena y como partido deben contratar –sin referirse a qué servicio es-, ya que la transacción no se puede hacer a través de una donación.

“Al final mi papá terminó decidiendo que sólo ellos, nadie más. Entonces, lo que vi aquí con la gente de finanzas es que nosotros como directamente como partido no podemos hacer ese asunto. Y que forzosamente por ciertas situaciones el partido es el que debe contratar y no una donación”, indica Andrés Manuel López Beltrán.

Más adelante, el hijo del líder de Morena sostiene que se apoyó de una empresa conocida y de confianza de Morena, para hacer el trámite y ellos ya contrataron “a la señora”, refiriéndose a la mujer con la que harán la transacción.

Polevnsky le responde que le envíe el nombre de la empresa para que se ponga en contacto con “la señora”, pues la secretaria general quiere que se respete el precio.

López Beltrán le responde: “Dile a esta mujer que ya es un hecho, es un hecho, que nada más la estamos buscando a través de la empresa para poder formalizarlo a través de ellos porque ellos son los que nos facturan a nosotros y todo. Pero ya es un hecho porque es nuestra única opción”.

En entrevista con El Universal, Polevnsky enfatizó que el audio está editado y “muy mañosamente le quitan partes específicas donde hablamos sobre detalles del tema”.

Explicó que para los cierres de campaña de Veracruz en 2016, se buscó a un grupo musical para amenizar uno de los eventos. Una persona, de la cual quiso omitir su nombre, ofreció donarles el show, por lo que la secretaria general preguntó a los encargados del partido si eso podría ser legal.

En la llamada, según la dirigente de Morena, López Beltrán le dice que directamente como partido no pueden aceptar una donación de ese tipo porque “forzosamente el partido es el que debe contratar y no una donación”.

“Entonces yo iba a contratar a un grupo musical, y busco a la señora representante del grupo, y existe la posibilidad de que haya quien nos done el pago del grupo musical. Me dicen que no se puede porque no se puede recibir un donativo, lo tiene que pagar el partido”, indicó.

El tema, continuó, es que no se podía contratar al grupo musical directamente porque su representante no estaba en la lista de los proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE). “Entonces tuvo que ser a través de una empresa que subcontrató al grupo musical para que fuera todo legal ante el INE”, expresó.