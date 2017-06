Nuevo León aprueba Ley del Sistema Estatal Anticorrupción

El Congreso local avala la creación de diversas fiscalías, incluida una especializada en la corrupción

MONTERREY, NUEVO LEÓN (01/JUN/2017).- El Congreso local aprobó este miércoles por unanimidad de 41 votos, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del estado de Nuevo León, que crea la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y una Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas como parte del Tribunal de Justicia Administrativa.

El coordinador del grupo legislativo del PRI, Marco Antonio González, afirmó que con esta legislación, están contados los días de Ernesto Canales, fiscal anticorrupción del gobierno de Jaime Rodríguez, quien ha aplicado la justicia como en la época de la Ley Herodes, "de manera dirigida y no neutral" siempre contra ciertos actores. Y ahora será posible contar con un fiscal que procure justicia de manera imparcial.

Expresó que con la participación ciudadana, los nuevos organismos del Sistema Estatal Anticorrupción, estarán blindados contra el control de partidos o grupos de poder del sector privado, y reconoció que el PRI ha sido muy afectado por el tema de la corrupción, pero dijo, "está recapacitando, aprendiendo de los errores, y no va a desaparecer por unos pocos que afectan a la institución".

Sin embargo, el ex panista, Ángel Barroso, que apoyó en lo general la nueva legislación, expresó que no es una ley vanguardista, sino de simulación, porque el Fiscal General del Estado, será electo por los partidos mayoritarios, a propuesta que realizará un comité de selección que enviará la lista de candidatos al Congreso.

Recordó que en 2013, el ex presidente del PAN, Juan Carlos Ruiz, siendo diputados local, propuso que el procurador o fiscal general fuera electo directamente por los ciudadanos, pero su iniciativa fue desechada. Y en cambio en el sistema aprobado, los ciudadanos "tendrán una participación solamente testimonial".

En suma, dijo Barroso, "es una ley que nade muerta, mocha, y será vetada seguramente por el gobernador; pues no permite combatir la corrupción desde la ciudadanización".

Samuel García, coordinador de Movimiento Ciudadano, señaló que ya 14 estados del país sacaron su legislación anticorrupción, pero son una simple copia de la ley federal. "Lo de nosotros va mucho más allá, porque ellos no se animaron a quitar el fuero, a obligar la declaración tres de tres, a quitar el velo corporativo a las empresas, a independizar al fiscal general, entre otros avances.

Mencionó que la primea etapa de ese proceso fue la reforma constitucional aprobada en marzo, ahora la aprobación de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, y sigue las leyes secundarias, la Ley Orgánica de la Fiscalía General, otra para regular al fiscal anticorrupción, luego los nombramientos de quienes operarán todo el sistema.

Se puso a imaginar desde la tribuna el diálogo entre dos compadres, donde uno le dice al otro que ya no conviene buscar la reelección, porque "ya el auditor superior no depende de dos partidos; ya los delitos no prescriben en tres años sino en diez; al fiscal no lo puso el gobernador sino la ciudadanía, ya pueden atorar al cómplice privado, y si vamos a malandrear vámonos a otro giro, y "qué bueno que esos corruptos le piensen dos o tres veces antes de venir a hacer daño", al sector público.