Mancera pide a Peña Nieto retomar discusión sobre salario mínimo

Insta al diálogo pasadas las elecciones a fin de discutir el tema y analizarlo con seriedad

CIUDAD DE MÉXICO (31/MAY/2017).- El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado al Presidente Enrique Peña Nieto para que, pasadas las elecciones de este domingo, se retome la discusión en torno al aumento al salario mínimo.

"Desde aquí yo le hago un llamado al Presidente de la República, para que pasadas las elecciones del próximo fin de semana -a fin de que no se contamine pues, que no haya ningún pretexto de que contaminamos o que estamos haciendo alguna tarea que no sea estrictamente en beneficio de la gente-, se discuta, se analice pero con toda seriedad, se vea también y se escuche la voz de los empresarios, de la gente, de los sindicatos. Yo estoy convencido que debemos discutirlo.

"Y por eso le hago el llamado, este atento llamado al Presidente de la República para que nos sentemos a discutir este tema del salario mínimo, porque ya no aguanta más el país con esta tarea pendiente", enfatizó.

Durante la 36 Asamblea Ordinaria del Centro Empresarial de la Ciudad de México Sindicato Patronal, el mandatario recibió el respaldo del presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo De Hoyos, quien aseguró que el salario mínimo debe alcanzar la línea de bienestar.

"Hemos señalado con claridad que una vez transcurridos estos procesos electorales, en el segundo semestre de 2017 y ojalá muy pronto iniciando ese segundo semestre, estemos en condiciones para que el salario mínimo general pueda alcanzar -de ser posible, en un solo momento- la línea de bienestar. Tenemos que decidirnos como país a dar este paso histórico", afirmó.