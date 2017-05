Periodistas de Michoacán presentan denuncia por caso Adame

Han pasado 14 días desde que el comunicador fue privado de la libertad y hasta el momento no hay línea de investigación

MORELIA, MICHOACÁN (31/MAY/2017).- Poco más de 90 periodistas del estado de Michoacán presentaron una denuncia penal colectiva, en su calidad de víctimas indirectas, como parte de sus acciones para exigir la pronta aparición con vida de Salvador Adame Pardo, director del Canal 6tv del municipio de Múgica, privado de su libertad por un grupo armado el pasado 18 de mayo en esa zona de la Tierra Caliente.

Al edificio principal de la Procuraduría General de Justicia del Estado también acudió la esposa del periodista michoacano y su hija, quienes confirmaron que ya les fue entregado el expediente del caso.

Frida Urtiz Martínez, esposa de Adame Pardo, señaló que para su familia ha sido "muy agobiante y muy frustrante en ocasiones, porque no entendemos muchas situaciones, no se nos da la información completa, no se nos ha asignado un abogado, no tenemos a alguien de confianza y eso es lo que nos causa mucha incertidumbre".

Enfatizó que ya han pasado 14 días desde que su esposo fue privado de la libertad y hasta este momento no haya ninguna línea de investigación firme que pueda aclarar lo que le sucedió.

Frida Urtiz afirmó que el riesgo que se corre es que se pueda perder de vista que el plagio de Salvador Adame pueda estar relacionado con su labor periodística, luego de las hipótesis del procurador Martín Godoy Castro, quién dijo que las dos principales líneas de investigación que tienen están relacionadas a supuestos problemas personales.

Urtiz Martínez advirtió que elevarán las exigencias y solicitarán, si es necesario, la intervención de la Procuraduría General de la República, para que atraiga las investigaciones del caso.

"Lo que sea necesario para que pronto esté mi padre con nosotros, porque esto ya es desesperante. Le pedimos al gobernador (Silvano Aureoles) que por favor mueva sus cartas como sea posible, pero que necesitamos una respuesta más clara; no líneas de investigación inconclusas, ni tratar de generar más avances, cuando realmente lo que se está haciendo no queda claro", reiteró Navia Adame Urtiz, hija del periodista desaparecido.

Navia Urtiz lamentó que las declaraciones del procurador en torno a los avances en las investigaciones parecen más un juicio que acciones contundentes que los puedan llevar al paradero de su papá.

El lunes pasado, el procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro, dijo que una de las líneas de investigación que la dependencia a su cargo tiene en torno a la privación ilegal de la libertad de Salvador Adame son por posibles problemas personales del periodista michoacano.

A pregunta expresa, confirmó que una de ellas está relacionada a supuestas amenazas que el comunicador recibió, luego de sostener una relación con tres personas del sexo femenino "con cierto estado civil (casadas)".

Otra más, dijo el procurador, es por una posible deuda que Adame contrajo con particulares por la supuesta compra de un predio con particulares. La otra, aunque Godoy indicó que es la menos probable, es su labor periodística.

En ese contexto, Navia Adame sostuvo que a pesar de esas declaraciones de Martín Godoy, "habrá que aclararlo con el expediente que ya nos dieron del caso de mi padre".

Adame Urtiz consideró que si bien las declaraciones del procurador michoacano sí han dañado la imagen de su papá, fuera de eso lo que les interesa es que el periodista regrese con bien a su hogar.

"Al final de cuentas él (Salvador Adame) tendrá que aclarar las situaciones; no pueden juzgar a alguien que no se encuentra presente, pero lo importante es que él regrese. Es una vida humana y ya después ellos (autoridades ministeriales) se encargarán de comprobarle lo que ellos están diciendo. Por lo pronto necesitamos que mi papá regrese para que tenga con qué defenderse", sostuvo Navia Adame.