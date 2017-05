Morena paga mis gastos y viáticos: López Obrador

Eva Cadena señala que los bonos de los diputados de Morena se utilizan para financiar a López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (31/MAY/2017).- El presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, afirmó que actualmente vive de los 50 mil pesos que su partido le da como salario mensual, además de que le pagan gastos y viáticos en sus giras.

En entrevista con TV Azteca Coahuila, aseguró que sus gastos no son muchos, pues no viaja en helicóptero ni en avión privado.

"Vivo con lo que me pagan ahora, me pagan 50 mil pesos como presidente de Morena y me pagan mis gastos, mis viáticos, que no son muchos porque yo no me traslado en helicóptero privado ni en avión privado ni nos damos la gran vida, somos austeros", dijo.

Aclaró que desde hace 40 años no tiene cuentas de cheque, tampoco tarjetas de crédito.

"Eso es lo que me permite enfrentarlos, si yo fuese un corrupto, no podría enfrentar a esta mafia, me defiendo y no han podido destruirme, políticamente hablando, porque tengo ese escudo, esa protección, que es mi honestidad", aseveró.

Hoy miércoles, Eva Cadena, la ex candidata de Morena por las Choapas, Veracruz, señaló que los bonos de los diputados de Morenas se utilizan para financiar a López Obrador.