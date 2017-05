En una década, el robo de combustible aumentó 19 veces

Meade señala que, no obstante, el daño es menor ante la capacidad de respuesta de Pemex y las autoridades

GUADALAJARA, JALISCO (31/MAY/2017).- El robo de combustible a través de tomas clandestinas o extracción de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentó 19 veces, aseguró José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“En las últimas décadas el número de incidentes se ha multiplicado y hemos pasado en 10 años, de tener más o menos un incidente por día a tener un poco menos de 20 incidentes al día”, dijo Meade y agregó que el año pasado se registraron más de seis mil casos.

Sin embargo, enfatizó que por cada evento, el daño es menor ante la capacidad de respuesta pública tanto técnica en Pemex como de las diferentes autoridades.

Cuando el precio del petróleo estaba por arriba de 100 dólares por barril, la actividad delictiva estaba muy concentrada en el tema del petróleo y ahora que los petroprecios han caído con respecto al valor de los productos destilados se ve una mayor concentración en diésel y gasolina.

Señaló que antes, la estrategia para el combate al robo de gasolinas ya no estaba dando los resultados esperados y se tuvo que cambiar, por lo que ahora el énfasis está en elementos que antes no estaban presentes, “la centralidad que tiene Pemex en el fenómeno, empresa que es la que ha cargado con la mayor parte del diagnóstico de los riesgos en este esfuerzo”.

La atención en la demanda es otro de los focos de atención, porque si bien es importante atacar la oferta y la tecnología, se centran, además, en quienes compran el combustible robado.

“La estrategia integral también se nutre de la experiencia de otros países como el nuestro, como Colombia que le están aportando y apoyando. La experiencia colombiana acredita que no se puede combatir el robo si la empresa no está al centro de la estrategia, acredita también que la empresa no puede sola”, señaló.