México buscará frenar la Constituyente de Maduro: Videgaray

Otros puntos que abordará en la OEA es el restablecimiento de la división de poderes y la libertad de presos políticos

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (30/MAY/2017).- México buscará en una resolución de la OEA, que se discutirá este miércoles, que se haga un llamado al gobierno de Nicolás Maduro a que detenga la convocatoria de la Asamblea Constituyente y el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles, señaló hoy el canciller mexicano Luis Videgaray.

Los otros dos puntos de la propuesta mexicana son el restablecimiento de la división de poderes y la libertad de presos políticos, dijo Videgaray en un conversatorio en la Universidad de Miami, organizado por The Miami Herald, en una visita a esta ciudad rumbo a la reunión de cancilleres de la OEA en Washington para tratar la situación en Venezuela.

El funcionario mexicano señaló que lo que está sucediendo en la nación sudamericana es "extremadamente grave" y dijo que si bien "todos -los países- tenemos una obligación" con la democracia y el respeto a los derechos humanos, corresponde a los venezolanos en última instancia decidir su futuro.

Se pronunció por una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) "solidaria y clara", en la que "se llame a las cosas por su hombre" y dijo que México no dejará de utilizar todos los canales democráticos para alcanzar un acuerdo en ese país.

La Asamblea Nacional Constituyente fue convocada por Maduro el pasado 1 de mayo como una salida a las protestas que desde el 1 de abril pasado mantiene la oposición en demanda de elecciones generales. Venezuela comenzó el proceso de separación de la OEA el 26 de abril pasado.

En su visita a esta ciudad, Videgaray se reunió anoche con el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien ha sido una de las voces más críticas del gobierno de Maduro.

El canciller mexicano también habló sobre el muro que el presidente estadounidense Donald Trump planea construir en la frontera con México, el tema migratorio y la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCN) con Estados Unidos y Canadá.

Videgaray dijo que el muro "no es un gesto amistoso", pero no es parte de la relación bilateral, y aseguró que si llegara a violar los tratados internacionales "México no escatimaría recursos" para defenderse.

En cuanto al número de ciudadanos mexicanos deportados desde Estados Unidos rechazó que esta cifra haya aumentado en lo que va del mandato del presidente Trump y dijo que por el contrario entre febrero y mayo se registró una caída del 27 por ciento.

Sobre la renegociación del TLCN, Videgaray señaló que "hay una gran claridad" con los funcionarios estadunidenses y que más allá de la retórica "hay una fuerza real lo que acorta el margen de que se haga algo abrupto" como una salida de Estados Unidos, algo que ha sugerido el mandatario estadunidense.

En su visita a Miami, Videgaray se reunió además con miembros de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI) y con el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Gimenez, con quien charló sobre el interés de que mexicanos participen en el desarrollo de la infraestructura de Miami.

"Hay un gran interés en la cooperación en ese tema", dijo a Notimex el nuevo cónsul de México en Miami, Horacio Saavedra Archundia.

Videgaray además entregó en el consulado de México en esta urbe su primera acta de nacimiento como mexicana a Yesenia, una joven de 17 años, cuyos padres la trajeron a Estados Unidos desde el estado de Hidalgo cuando tenía tres meses.

"Durante 17 años no tuvo identidad y con la reforma que se hizo en México ahora ya le pudimos dar el acta, además de que el secretario le dio su pasaporte", señaló Saavedra Archundia, sobre la joven que ahora es candidata a "dreamer".