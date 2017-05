Votos del 4 de junio se contarán bien, garantiza el INE

Lorenzo Córdova asegura que la inseguridad no afectará la jornada electoral

CIUDAD DE MÉXICO (29/MAY/2017).- La mesa está puesta para que los mexicanos acudan a votar este domingo en los estados donde habrá elecciones y estos votos se contarán y contarán bien, aseguró el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.



Sostuvo que el INE llega bien armado a los comicios del próximo domingo, "la antesala del gran proceso de 2018", con una historia de aprendizajes, de fortalezas, y de una colaboración "mejor aceitada", con los órganos electorales locales.



En ese sentido, hizo un llamado a la población a tener confianza y acuda a votar, pues el día de las elecciones es un momento -como pocas veces en la vida de las sociedades- cuando todos, "las y los ciudadanos somos iguales".



Es el momento en el que todos, con independencia de nuestra posición económica, escolaridad, género, condición racial o sexual, tenemos la misma capacidad de influir en el futuro político de nuestras sociedades, aseveró.



Por eso, abundó, ejercer el voto no solo es una responsabilidad, sino la mejor manera de manifestar por causas institucionales la conformidad o inconformidad con el ejercicio de los gobiernos y con las propuestas de los candidatos y partidos.



Y en este marco, enfatizó Córdova Vianello, la tarea de las autoridades electorales se ha hecho, se ha supervisado, ha sido puntualmente realizada y "la mesa está servida".



Recordó que la organización de las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, donde se elegirán 522 cargos de elección popular, implica una corresponsabilidad entre el INE y los Organismos Públicos Electorales (OPLEs).



"Pero implica también actuaciones claramente definidas que competen al INE y otras a los órganos locales", aclaró el también Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor de investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia.



En el caso del Instituto Nacional Electoral, abundó, le corresponde insacular a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla, capacitarlos y garantizar que las casillas estén debidamente integradas el día de la elección.



Determina cuántas casillas se van a instalar, administra los tiempos de radio y televisión para partidos y candidatos en precampañas y campañas, confecciona la lista nominal, además del tema de la fiscalización, es decir, los ingresos y gastos.



Por su parte, los órganos electorales de los estados son responsables de la producción de todo el material electoral, así como los PREP y conteos rápidos, conforme a las reglas del INE, además del cómputo de los votos.



Los OPLEs también deben conocer las quejas que tiene que ver con propaganda, actos anticipados de campaña y uso indebido de programas sociales, entre otros, detalló el presidente del INE.



Comentó que en ocasiones, "los partidos han venido al INE con bombo y platillo a presentar quejas, pero que no son competencia del Instituto Nacional", y corresponde a los órganos locales resolver.



"Lo que el INE hace es turnárselas para que ellos lo resuelvan, no es que el INE no quiera hacer su trabajo, lo que pasa es que existe esta distribución de competencias", aclaró Córdova Vianello.



Reiteró en ese sentido que hay una corresponsabilidad, pero también un deslinde de las responsabilidades, y se ha trabajado de manera muy coordinada.



Esta coordinación, dijo, ha sido también con las instancias de seguridad locales y federales, que permiten garantizar que la inseguridad no afectará los procesos electorales, y que habrá una total garantía en el traslado de los paquetes.



"El fin es que esos repositorios de la soberanía popular que se expresa a través de los votos, harán que el principio máximo de la democracia, es decir que los votos cuenten y se cuenten bien, estará garantizado", expresó el también Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con licencia.



De acuerdo con Lorenzo Córdova, las cifras de ciudadanos capacitados, los materiales impresos, los simulacros de los PREPs y conteos rápidos, "nos llevan a decir que la mesa está puesta para que el próximo domingo, los ciudadanos salgan con toda confianza a votar de manera libre por la opción política de su preferencia".