Zepeda pide que Delfina Gómez decline a su favor

En un mensaje a través de Facebook alude que juntos pueden ganar para sacar al PRI del Estado de México

AMECAMECA, ESTADO DE MÉXICO (26/MAY/2017).- El candidato perredista a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, exhortó al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador a conformar un gobierno de coalición y unidad

El candidato perredista a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, solicitó, a través de un video, al presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que la aspirante de ese instituto político Delfina Gómez Álvarez decline por él.

En un mensaje difundido en su cuenta personal de Facebook, el ex alcalde de Nezahualcóyotl le dijo al político tabasqueño que juntos pueden ganar para sacar al PRI del Estado de México, con la garantía de conformar gobierno de verdadera coalición y unidad. "Un gobierno de verdadera izquierda, honesto, con los más altos valores humanos. Ahora yo te invito a un acto democrático", dijo.

En el video de casi ocho minutos, el aspirante del sol azteca le explicó que él es un verdadero hombre de izquierda, de principios y valores y que ha gobernado sin corrupción, por lo que fue eficiente durante su gestión como alcalde del segundo municipio más poblado del Estado de México, en el que se entregó a su comunidad.

"No tengo cola que me pisen, siempre me he comportado con rectitud. En cambio, la candidatura de Delfina tiene serios señalamientos. ¿No crees que si llegara a ganar Delfina, cobraría también el diezmo a los casi 200 mil burócratas o acaso crees que ese grupo (el grupo de acción política) se portaría honesto al llegar al palacio de gobierno?".

Durante el mensaje, Juan Zepeda le dijo a López Obrador que él tiene la misma información que el aspirante del sol azteca que señala que desde la semana pasada alcanzó y ahora ya rebasó a Delfina Gómez en las preferencias electorales.

"No lo digo por soberbia, nada más lejos, sino porque hoy el escenario es distinto. Yo sí puedo ganar la gubernatura del Estado de México. Terminemos con el grupo Atlacomulco, acabemos con ese cáncer de la corrupción. Hay una urgente necesidad, así nos lo exige la patria, de dialogar y encontrar acuerdos".

El también diputado local con licencia lo convocó a que junto con la presidenta nacional perredista Alejandra Barrales se reúnan para analizar, discutir y resolver democráticamente ese posible alianza de pacto, así como el programa y las características que se conformarían para un gobierno de verdadera coalición. "El bienestar del pueblo es primero. La patria está amenazada, la patria lo exige":

Juan Zepeda también invitó a los ciudadanos y a militantes de otros institutos políticos a que se den una oportunidad para rescatar al Estado de México.