Nahle es una mujer honesta y honrada: López Obrador

El dirigente de Morena defiende a la diputada, señalada por Eva Cadena de ‘acercarle dinero’

VERACRUZ, VER. (25/MAY/2017).- El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, defendió a la diputada federal Rocío Nahle, la cual fue señalada por la legisladora veracruzana Eva Cadena de "acercarle el dinero" a su líder.

De gira por Veracruz, aseguró que Nahle García, quien es aspirante a la gubernatura en el 2018, es una mujer "honesta" y "honrada", más que el gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares.

"Les molesta mucho la presencia, actuación de Rocío Nahle, con principios, una mujer de lucha, entonces como este corrupto de Yunes está acostumbrado a comprar a todos", expresó.

Entrevistado en el aeropuerto internacional de Veracruz, dijo que se pretende "enlodar" a dirigentes de Morena con el cuarto video sobre el caso Eva Cadena, el cual se difundió este jueves.

"Le molesta mucho que haya dirigentes de Morena que no se venden; Rocío Nahle es una mujer honesta, mucho, pero muchísimo más honrada que el corrupto de Yunes Linares", expresó.

Rechazó que los militantes de Morena se desempeñen como recaudadores para su proyecto político.

Acusó que Yunes Linares mandó a grabar los videos para exhibir a la diputada local Eva Cadena Sandoval recibiendo dinero supuestamente para su proyecto político.

Insistió que el mandatario veracruzano se encuentra detrás de los cuatro videos donde se exhibió a Cadena Sandoval, quien enfrenta un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados a solicitud de la Procuraduría General de la República.

"Yunes mandó a grabar esos videos, él mismo lo dice, lo que pasa es que ustedes, no todos, no toman en cuenta esas cosas, pero el mismo Yunes, estuve aquí hace como 10 días y me retó a un debate, entonces el mismo Yunes, véanlo, dice `hay más videos, tengo más videos´, pues él mismo está dando a conocer que él es el que graba y detrás de todo eso", insistió.

Por último, dijo contar con pruebas de que el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, junto con Miguel Ángel Yunes Linares, revisaron los videos primeros donde se exhibe a la diputada local Eva Cadena.