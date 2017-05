López Obrador niega tener un operador en Veracruz

El líder de Morena acusa a Miguel Ángel Yunes de grabar los videos en los que sale Eva Cadena

CIUDAD DE MÉXICO (25/MAY/2017).- El líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, negó tener un "operador político o una recaudadora" como dijo la diputada Eva Cadena en un nuevo video publicado este día.

En entrevista con Sergio Sarmiento, el político tabasqueño acusó al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de grabar y difundir los videos en los que se ha visto a la ex candidata de Morena recibir dinero para su campaña.

López aseguró que la diputada local está mintiendo al señalar a la coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, como su "operadora financiera" para recaudar dinero.

"Está mintiendo, yo no tengo operador político, yo no tengo recaudador. No soy corrupto", afirmó.

"No lucho por dinero, no lucho por poder; lucho por ideales, lucho por principios. Entonces estos corruptos y ladrones como Yunes y Duarte, porque son lo mismo, piensan que todos estamos buscando el poder por el poder", agregó.

López Obrador sostuvo que Yunes busca impulsar la candidatura de su hijo para que obtenga la candidatura a Presidente Municipal en Veracruz.

Este jueves se difundió un nuevo video en el que se aprecia a la diputada de Veracruz, Eva Cadena, acusar a Rocío Nahle de ser la operadora financiera de Andrés Manuel López Obrador.

Eva Cadena ha aparecido en tres videos anteriores recibiendo dinero aparentemente para entregarlo al líder de Morena y para favorecer iniciativas en el Congreso local.