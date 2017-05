Candidato panista de Veracruz plagia spot de presidente argentino

Daniel Zairick copió íntegro el discurso de Macri y lo difundió en redes sociales

VERACRUZ, VER. (23/MAY/2017).- El candidato de la alianza de los partidos Acción Nacional y Revolución Democrática (PAN-PRD) a la presidencia municipal de Orizaba, Veracruz, Daniel Zairick, plagió íntegro un discurso y un spot publicitario de Mauricio Macri, actual presidente de Argentina.

El abanderado panista, hermano del actual secretario de Desarrollo Económico y Portuario del estado, Alejandro Zairick, copió íntegro el discurso de Macri y lo difundió en un video a través de las redes sociales.

"Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesto a hacer", expresó el argentino en uno de sus spots y esas mismas palabras, con las mismas tomas, las replicó el panista.

"Por eso te voy a contar lo que no voy a hacer, no voy a buscar enemigos ni peleas sin sentido, no voy a hablar y hablar, no voy a perseguir a quien piense distinto, no voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien", agregan ambos personajes.

En redes sociales se compararon los dos spots, y el discurso es exactamente el mismo, aunque el de Macri fue primero y después del candidato panista por Orizaba.

El abanderado panista sólo cambió un par de palabras al concluir "su mensaje".

Al final del spot original se escucha una voz en off "Mauricio Macri, presidente de la nación"; y en el clonado "Daniel Zairick".