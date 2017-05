Eva Cadena reaparece en Congreso de Veracruz

Tras sentarse en su curul aseguró que ha sido ‘muy violentada’ y que teme por su vida

VERACRUZ, VERACRUZ (23/MAY/2017).- De manera discreta reapareció en el Congreso de Veracruz la diputada local por Morena, Eva Felicitas Cadena Sandoval, quien fue videograbada en tres ocasiones recibiendo dinero en efectivo supuestamente para Andrés Manuel López Obrador y sacar leyes a modo.

Luego de tres faltas consecutivas justificadas a las sesiones de la Sexagésima Cuarta Legislatura, la diputada local llegó minutos antes de que iniciara la sesión de este martes y de inmediato se sentó en su curul y aseguró que ha sido "muy violentada" y que teme por su vida.

Ante la mirada atónita de sus pares, Cadena Sandoval, quien enfrenta dos juicios de desafuero en la Cámara de Diputados y en el Congreso, ocupó su curul y los diputados obviaron su presencia.

La legisladora, que ahora es independiente, es investigada actualmente por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

En los videos se observa a la ex candidata a la alcaldía de Las Choapas por Morena recibir fajos de billetes para su campaña y la del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Eva permaneció en su curul durante la sesión y fueron muy pocos los legisladores que se acercaron a saludarla, como los diputados priistas Emiliano López Cruz y Juan Nicolás Callejas Roldán, así como el ex morenista y actual panista, Sebastián Reyes Arellano.

Luego, al abandonar la sesión antes de que concluyera, la diputada local aseguró que ha recibido amenazas en su contra y se dijo perseguida.

Añadió que la restricción ordenada por un juez para dar a conocer datos sobre el proceso que se le sigue "es por seguridad", ya que ha "sido perseguida". "Por cuestión del caso que estamos siguiendo legalmente no voy a dar ninguna declaración, las Fiscalías y la investigación irán dando todas las versiones y todo se va a saber. Les pido respeto, he sido muy violentada, he estado muy perseguida". Tras ausentarse durante tres sesiones en el Congreso local, dijo a los medios: "estoy dando cara y con calma todo irá saliendo".