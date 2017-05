Familiares de desaparecidos bloquean Fiscalía en Veracruz

Denuncian que desde que el fiscal tomó posesión del cargo no los ha atendido y sólo ha mostrado desprecio para los familiares de las víctimas

XALAPA, VERACRUZ (23/MAY/2017).- Familiares de desaparecidos, "tomaron" las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para exigir la renuncia de su titular, Jorge Winckler Ortiz, a quien acusaron de falta de sensibilidad y compromiso para resolver los miles de casos.

Con mantas colgadas con los rostros de sus familiares, bloquearon el acceso a las instalaciones y denunciaron que desde que el fiscal tomó posesión del cargo no los ha atendido y sólo ha mostrado desprecio para los familiares de las víctimas.

Fueron integrantes del Colectivo por la Paz Xalapa quienes tomaron la madrugada de este martes las instalaciones de la Fiscalía General, asentadas en la ciudad de Xalapa, capital del estado.

"No nos atiende, no nos escucha, tenemos cinco años luchando; nosotros los buscamos en vida y él los busca muertos", acusó la activista, Maurilia Cruz Contreras.

Ante esta situación, exigieron la renuncia del fiscal Jorge Winckler Ortiz, del fiscal visitador, Marcos Even Torres Zamudio y el Fiscal Especial de Atención a Denuncias por Desaparición de Personas, Luis Eduardo Coronel.

"Urge un fiscal responsable, comprometido con la búsqueda de desaparecidos. Winckler haz a un lado tu indolencia y atiéndenos. Winckler en estos casos no debe haber preferencias. Mala elección con tu personal, con palmaditas no se soluciona nada", se observa en una de las mantas.

En sus mensajes, le cuestionaron si los familiares de desaparecidos son también corruptos, en alusión a su declaración en contra de los diputados locales.

Incluso, la molestia no es sólo por la actitud del fiscal, sino del fiscal especial de atención a denuncias por desaparición de personas, Luis Eduardo Coronel, ya que lo acusan de ser "un irresponsable" en su trabajo.

Al fiscal visitador, Marcos Even Torres Zamudio lo acusan de ser indolente y de revictimizar a los familiares que han acudido a solicitar información sobre el avance de sus casos.

"Bien sabes quién es Marcos Even Torres Zamudio, indolente, revictimizador, usando escoltas pagados por el erario".

También acusaron que en la Fiscalía General no se tiene un protocolo para buscar con vida a sus familiares, y restringir la búsqueda a fosas clandestinas.

Los familiares exhortaron al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a "echarle ganas" y resolver los casos, pues le recordaron que durante su campaña se comprometió a dar resultados y hasta ahora no ha cumplido.

"No tenemos ninguna solución, desde que el gobernador tomó posesión no se ha entrevistado con nosotros, más que cuando dieron la medalla (Adolfo Ruiz Cortines en el Congreso local) y a nosotros eso no nos satisface, queremos a nuestros hijos vivos; recibir una medalla es como un premio por quitarnos a nuestros seres queridos".