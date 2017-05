El PAN y PRD preparan frente rumbo a 2018

La alianza empezaría a conformarse al concluir la contienda del 4 de junio

CIUDAD DE MÉXICO (20/MAY/2017).- Las dirigencias nacionales de los Partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) descartaron una alianza para los comicios en el Estado de México, sin embargo, plantearon su intención de conformar un Frente Amplio Opositor rumbo a 2018.

En conferencia de prensa, los presidentes nacionales del PRD, Alejandra Barrales; y del PAN, Ricardo Anaya, coincidieron que no ven la posibilidad de una alianza o declinación con otro partido porque los tiempos los han rebasado y no hay condiciones para que, en lo particular, en el Estado de México, se dé esta situación.

Ambos institutos políticos, dijeron, van en una competencia democrática con sus propios candidatos.

Mientras Alejandra Barrales comentó que el candidato de su partido a la gubernatura mexiquense, Juan Zepeda, va en ascenso, Ricardo Anaya del PAN, destacó que Josefina Vázquez Mota es quien está firme y hace un enorme esfuerzo en la contienda, por lo que no van a declinar.

Barrales y Anaya reiteraron su respaldo a los candidatos de las alianzas que integraron para contender por la gubernatura en Nayarit y presidencias municipales en Veracruz.

Al dar un balance de los resultados logrados a partir de la alianza que hicieron en Nayarit "Juntos por ti", y en la renovación de las presidencias municipales en Veracruz, aseguraron que ya cuenta con observadores conjuntos.

En el caso de Veracruz, señalaron que tienen grandes posibilidades de ganar varios municipios y elevar su votación a nivel estatal; en el caso de Nayarit la alianza "Juntos por ti" donde participan PAN, PRD, PT y PES, con su candidato Antonio Echevarría, mantendrán vigilancia en las casillas en la contienda.

Señalaron que el PRD y el PAN, cada uno por su lado, ha presentado denuncias penales ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), luego de que, según ellos, el gobierno del estado condiciona la entrega de programas sociales.

Ricardo Anaya hizo un reconocimiento a Alejandra Barrales y a su partido, porque lo que han construido es muy importante, ya que en 2016 fueron juntos en la contienda electoral de Quintana Roo, Veracruz y Durango, las cuales ganaron y este año van otra vez en Veracruz y Nayarit y todo indica que en esos estados volverá a triunfar la alianza.

En este sentido, dijo, han hablado de la conveniencia de convocar a un Frente Amplio para los procesos electorales del próximo año, no sólo en una alianza de partido sino en un frente que convoque actores políticos, sociales y académicos y dar a México un gobierno de coalición.

Al respecto, Alejandra Barrales explicó que la conformación de este frente va más allá de los resultados electorales del Estado de México, pues se espera que se sumen todas las fuerzas de oposición.

Esta alianza empezaría a conformarse al concluir la contienda del 4 de junio y el candidato que encabece este movimiento puede ser cualquier ciudadano, dirigente de partido o alguna persona que nunca haya militado en algún partido político, y que tenga claro el proyecto.

Sostuvo que en octubre tendrían que estar formalizando las decisiones electorales y en el caso del PRD se tendría que definir, primero internamente y posteriormente plantearlo directamente; y han hablado de la importancia de este frente no sólo con el PAN sino con el Partido del Trabajo (PT), ciudadanos e intelectuales.

Los líderes políticos, señalaron que México requiere de la suma de los partidos políticos en un frente amplio donde pongan por delante el proyecto de México y dejen atrás los intereses políticos.