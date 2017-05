Los tres ejes de la propuesta de Ríos Piter

El senador independiente explica porqué no optó por algún partido en su aspiración a la Presidencia de la República

GUADALAJARA, JALISCO (20/MAY/2017).- La propuesta del senador independiente y aspirante a la Presidencia de México, Armando Ríos Piter, para cambiar al país, tiene tres ejes principales. En entrevista para este medio, señaló que es necesario restablecer el Estado de derecho, además de redistribuir la riqueza y la igualdad.

—¿Por qué ser un candidato independiente y no por el PRD?

Hace dos años renuncié a ser candidato a la gubernatura de Guerrero cuando ocurrió un hecho trágico que fue la desaparición de los 43 normalistas. Eso puso en evidencia cómo funciona la política en el país. A partir de ello propuse al PRD que debíamos tomar decisiones profundas y de manera diferente, que no podíamos seguir en la misma dinámica.

Con base a ese momento presenté mi crítica al PRD, busqué cambiarlo desde adentro y la presidencia del partido. Eso no lo vieron con buenos ojos y no sucedió. Decidí arrancar el año renunciando, pues esta liga de intereses de unos cuantos no permite que los partidos sean verdaderas instituciones que generen propuestas de solución a la mayoría.

—¿Por qué es importante unificar a los independientes?

El movimiento independiente tendrá mucha más potencia si hay un solo candidato o candidata, pues eso brindaría la posibilidad de darle un mayor foco de atención al que represente el movimiento. Hay que transmitirle a la ciudadanía que desde la ruta independiente se puede ganar, porque si no le generamos un tejido demasiado complejo al ciudadano.

—Como aspirante independiente a la Presidencia ¿Cuál es su propuesta más concreta para México?

Son tres temas de precisión, una de las acciones a implementar de manera inmediata con todo el esfuerzo político, social, económico, administrativo y fiscal es restablecer el Estado de derecho.

Hay que meterle la mayor cantidad de recursos a tener una fiscalía nacional y en los estados que se puedan fortalecer, ministerios públicos a la altura del nuevo sistema penal acusatorio y capacidades de defensoría que le den acceso igualitario a todos a la ley.

También hay que redistribuir la riqueza. Hoy tenemos un problema gravísimo en cuanto a los salarios y si queremos mejorarlos tenemos que elevar dramáticamente la competitividad de los sectores laborales. Las políticas públicas tienen que estar presupuestadas a garantizar que los hombres y mujeres entren a la cuarta revolución industrial.

Por otro lado tiene que haber igualdad de reglas para todos: riqueza y capacidad de crecimiento equitativo para todos.

—¿Cuál es tu opinión de López Obrador y Morena?

Creo que en 2006 era el momento para que el país tuviera un Gobierno electo desde la izquierda. Me parece que siendo un proyecto que lleva tanto tiempo está desactualizado y viejo. La sociedad está evolucionando hacia estándares de colectividad, que es una visión mucho más compartida y descentralizada de un esfuerzo que te permite generar cambios que el que depende de un solo hombre.