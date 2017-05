La infancia, un proyecto vivo

Los niños son sensibles, adaptables y manipulables: pequeñas esponjas sedientas de lo que los adultos podamos ofrecerles

"El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde". Gabriela Mistral

GUADALAJARA, JALISCO (20/MAY/2017).- Al comer un dulce, pasar por la primaria, al escuchar la melodía de entrada de cualquier programa infantil, son esos momentos en que recordamos el tiempo en que fuimos niños. La infancia es el momento más bello para unos y desgraciadamente más difícil para otros. En México hay datos que nos señalan el oscuro panorama que tienen los niños, la falta de atención que les prestamos y la excesiva vulnerabilidad en que se deja a aquella parte tan importante de la población.

Son sensibles, adaptables y manipulables, pero sobre todo, son pequeñas esponjas sedientas de lo que los adultos podamos ofrecerles, una frase muy trillada y cierta “son el futuro de México”. El 64% de los menores de 14 años son educados con violencia, y me es difícil pensar que el futuro deba ser forjado de esta forma, con abandono, miedo, castigos físicos ¿acaso estamos en la edad media?

Es curioso cómo los niños pueden ser instructores de la vida real, sentarse a verlos jugar nos refleja la forma en que vivimos en sociedad, ellos solo proyectan en pequeña escala lo que somos, me imagino hoy si salgo a la calle, la clase de miniaturas que podré encontrar en un crucero. Y así sigo rememorando cómo fue mi infancia, quiero recordar los buenos momentos, los juegos en lodo, los raspones en los restaurantes sobre aquellas construcciones plásticas que siempre me dejaron las rodillas hechas trizas, pero sobre todo, con una sonrisa en el rostro.

Nuestro trabajo es claro, debemos priorizar más a la infancia. Les deseo al menos una vez a todos los niños, tener una de esas aventuras, disfrutar su infancia como tal, sin necesidad de rasguñar la crueldad de ser adulto antes de tiempo.

Nayeli Nohemi Estrada Barragán

ECOS DEL DEBATE

¿Qué le cambiarías al mundo para que todos fuéramos felices?

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

“Cambiaría toda la maldad que hay entre los humanos. Que las persona que tiren basura en las calles, paguen una multa. Decir no a la corrupción, no a las drogas, no robos, y que dejaran de matar muchos animales porque podría pasar un desequilibrio en la naturaleza y a la vez cuidar al medio ambiente, no cortando árboles, no tirando desechos en los ríos, no quemando bosques, para evitar el calentamiento global”.

Axel Adrián, 13 años

“Que hubiera más policías para que atrapen más rápido a los ladrones, todos vamos a tranquilizarnos por eso y vamos a vivir más feliz y, en todas partes estaremos tranquilos a cualquier hora del día y también en la playa”.

Carlos Daniel, 10 años.

“Evitar el calentamiento global no usando tanto el carro para ir a lugares cerca, mejor caminar o usar la bicicleta. No fumando o poniendo muchas fábricas, que vendría siendo la contaminación del aire. También la contaminación de la tierra o del agua. Si evitamos eso seríamos más felices, respiraríamos aire limpio y seríamos más saludables y, evitar las adicciones”.

Jesús André, 11 años.

“Los adultos de hoy están demasiado ‘Despeinados”

“Plena” es la palabra exacta con la que Guillermina Quindos se describe al hablar de sí misma, proyectando una energía contagiosa, casi infantil, como el tema que a ella concierne.

Hablar de la infancia puede ser algo simple que rara vez podría llegarnos a la mente por el tiempo, que para algunos, ha transcurrido desde aquella etapa de la vida, la autora nos recuerda aquello con una serie de historias y anécdotas, de una forma tan profunda que nos hace querer recuperar y proteger esa palabra que marca uno de los momentos claves de la humanidad.

Personalmente, Guillermina entró al mundo de la literatura desde niña, experimentando con las letras, creando sus propios abecedarios con la intención de proteger las palabras infantiles y combinando la palabra con el dibujo, haciendo notar ya desde entonces sus cualidades futuras como artista plástica y comunicóloga.

“Esta necesidad de publicar un libro, para mí es como desnudar el alma, realmente fue un impulso, estaba ahí siempre presente y un día dije que era tiempo de compartir; como pintora, por más de 30 años siempre lo he hecho, pero como escritora aun no me había decidido y “Pensilvania 273” es el medio a través del cual salgo a la luz”.

Hablar sobre la infancia no había sido un tema recurrente para ella, sino hasta que escuchó la historia de una persona que compartió aquel momento de forma personal, iniciando en ella la necesidad de escribir las 32 historias que presenta en su obra literaria, donde aparecen como inspiración cuentos como “La niña y la escopeta”.

“Ese cuento trata de Gabriela, una niña que vivió en el norte de México, en Torreón, esta niña me conmovió, desperté de madrugada, escribí su historia, lloré y después supe que ella era la abuela de una muy querida amiga mía, que yo no conocí, y detrás de Gabriela, se vinieron muchas historias que escribí igual, así conformé los relatos en este libro”.

Acercarse tanto a su propia etapa infantil y la de tantas otras personas, le hace creer a la autora que posiblemente sí estamos perdiendo el aprecio a ese momento.

“Desgraciadamente se nos han ido robando cachitos de infancia, al final los dolores siempre están presentes, de niños tenemos esta maravillosa capacidad de imaginar y crear un mundo fantástico en el cual nos protegemos, y por supuesto podemos disfrutar.

Lo que para mí si es un grito desesperado, es que cuidemos la infancia, es la parte medular del ser humano, es donde grabamos los programas que vamos a repetir en nuestras vidas, entonces los adultos consientes de esto, debemos cuidar profundamente ese tiempo de la vida”.

Fantasía, creación e imaginación son los aspectos que más aprecia de los niños, considerando que todos tenemos principalmente la cualidad de ser creativos desde el inicio de nuestras vidas, aunque es esta habilidad la primera en ser menospreciada al momento de entrar en el sistema de educación tradicional.

“Es una de las cosas que hay que rescatar como en la antigua Grecia, donde música y arte eran tan importantes y hoy están dejadas a un lado porque resulta que es más importante el internet, la computación, el inglés, las cosas que creemos dejan dinero”.

La autora considera que la sociedad debe tomar conciencia de atender lo más importante, escuchar ese grito que los llama a sensibilizarse por el ser humano y el momento real en el que se forma, la infancia.

“Como latinos no estamos tan unificados, nos hemos perdido un poco, sé que América Latina llora, hay muchas cosas que atender, y en la medida en que realmente no nos unifiquemos no van a resolverse esos problemas.

Si pudiera describir a la humanidad, extrañamente diría que están muy “despeinados” el mundo estaría mejor si estuviéramos abiertos a expandir nuestra conciencia, aun así, con el paso del tiempo sé que hoy me siento más enamorada que nunca del ser humano”.

Mensaje a los jóvenes “Súmate mar adentro”

Crean en ustedes, en su potencial, ámense, voltense a ver a sí mismos, tóquense íntimamente para que se auto descubran y a partir de ahí vean lo maravillosos que son y la necesidad que tenemos de nosotros mismos.

PERFIL

Guillermina Quindós

Nació en la Ciudad de México. Lic. en Comunicación Social por la UAM México DF; Lic. En Artes Plásticas en Ágora, San Luis Potosí. Maestría en Educación por el Arte, Monterrey, N.L. Seleccionada en bienales tanto nacionales como extranjeras.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Eglantyne Jebb (1876-1928)

Eglantyne Jebb fue una activista social británica, fundadora de Save the Children. No sólo creó una de las organizaciones de desarrollo más importantes del mundo, sino que su labor desembocó además en la promulgación de los “Derechos del Niño” por parte de Naciones Unidas.

Save the Children surgió hace más de 90 años como una respuesta humanitaria después de la Primera Guerra Mundial, cuando Eglantyne Jebb, se dio a la tarea de consolidar un equipo multidisciplinario de expertos para trabajar a favor de los niñas y niños afectados por el conflicto.

Eglantyne Jebb nació en una familia campesina acomodada en Shropshire, Inglaterra. Fue una de los 6 hijos de Arthur Jebb of Shropshire y su esposa Eglantyne, quien casualmente también provenía de una familia Jebb de Killiney, Irlanda. Le gustaban las carreras solitarias, la vida modesta y las caminatas solitarias por el campo. Existieron muchos estímulos intelectuales e influencias “modernas” para la joven Eglantyne. Por ejemplo, a la edad de tres años, editaba la revista familiar donde incluía constantemente y con paciencia artículos (cartas, poesías y ensayos) de toda la familia.

Eglantyne era una persona desinteresada e incansable en su trabajo por el bien de los demás, aunque su salud no siempre le acompañara. Sin duda una historia de éxito, la visión de Eglantyne fue la de mejorar la vida de todos los niños, a través de una combinación de investigaciones científicas sobre métodos de desarrollo, autoayuda, ayuda financiera y programas profesionales de gestión.

10 NOTAS POSITIVAS

1. Robot de alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM competirá en Japón.

2. Ocho estudiantes politécnicos ganan 10 medallas en Robogames de California.

3. El cineasta mexicano, Alfonso Cuarón, impartirá masterclass en el Festival de Cannes.

4. Rafael Navarro-González, es el único científico mexicano en la Misión Curiosity.

5. Fue inaugurado el pabellón de México en la 57 Bienal de Arte de Venecia.

6. Exposición conformada por cerca de 200 piezas sobre los Mayas llega al Museo de Alicante, España.

7. Se estrena en el Instituto Cultural Cabañas la serie documental Cien Años con Juan Rulfo.

8. Alejandro González Iñárritu estrenará su primer corto 3D sobre migrantes en Cannes.

9. El planetario Luis Enrique Erro, del Instituto Politécnico Nacional celebra 50 años.

10. Hoy se inaugura el 20 Encuentro de Teatro del Interior en Lagos de Moreno.

MAR ADENTRO PROPONE

Para leer…

“Pennsylvania 273 Infancias que pidieron ser contadas “de Guillermina Quindós, narra, en prosa poética, 32 relatos de infancia, con los claroscuros, emociones y vivencias que forman parte de sus protagonistas.

Para conocer…

Asiste hoy y mañana a Expo Guadalajara y disfruta de los talleres creativos que el festival infantil Papirolas presenta este año.

Para saber…

En la República Árabe Siria se han registrado 6,5 millones de desplazados internos desde el comienzo del conflicto, de los cuales casi la mitad son niños.