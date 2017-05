México ve positiva idea de modernizar el TLCAN: Peña Nieto

El Presidente confía en que esto beneficiará al país y a toda la región de América del Norte

CIUDAD DE MÉXICO (19/MAY/2017).- México "recibe de manera positiva la notificación que hizo el jueves el gobierno de los Estados Unidos, en la que expresa su intención de modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)", aseveró el Presidente Enrique Peña Nieto.

El mandatario sostuvo que gracias al diálogo y la negociación, "México buscará actualizar este importante instrumento trinacional, y a partir de acuerdos y resultados concretos sabremos mantenernos no sólo como aliados sino como buenos vecinos".



Durante la entrega de la presea "Lázaro Cárdenas 2017" a integrantes de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en el marco del Día del Politécnico, confió en que la modernización de este instrumento comercial "beneficiará a nuestro país y a toda la región de América del Norte".



Dijo que el país está listo para sobresalir y beneficiarse de la globalización, con la preparación de mujeres y hombres formados en el IPN y en las instituciones de educación superior, por lo que llamó a los estudiantes a seguir dando su mejor esfuerzo para avanzar hacia el México del mañana.



Acompañado por el director del Instituto, Enrique Fernández Fassnacht, dijo que no hay otra forma que transforme más a un país que la educación, y que por esa razón su administración ha dado un fuerte impulso a la educación media superior.



En el acto realizado en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, al que asistió el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dio a conocer que la cobertura en bachillerato o preparatoria es de 82 por ciento y tuvo un crecimiento de 16 por ciento en cuatro años de su administración.



En este mismo periodo, el nivel universitario alcanzó una cobertura de 37 por ciento, con un incremento de cinco puntos porcentuales, lo que equivale a 600 mil alumnos de educación superior, expuso ante alumnos, directivos, ex directores de la institución y egresados.



El avance en el nivel de cobertura tanto en el nivel bachillerato o preparatoria y universitario, es de más de un millón 100 mil alumnos más de los que podían estudiar hace cuatro años, destacó el jefe del Ejecutivo federal.



Luego de entregar la presea "Lázaro Cárdenas" a integrantes destacados de la comunidad politécnica, señaló que la demanda por jóvenes con una buena preparación es muy alta. "Hay mayor demanda de ese talento joven que se está incorporando al mercado laboral donde están encontrando un espacio donde pueden realizarse profesionalmente".



En este contexto, recordó que en marzo, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.2 por ciento, "la más baja de la que se tiene registro en los últimos nueve años, y en este mismo mes, los empleos generados por el sector manufacturero tuvieron un crecimiento anual de cuatro por ciento, el más alto para un mes de marzo desde hace siete años".