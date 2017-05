Aumenta contaminación en Valle de México; supera los 150 puntos

La calidad del aire es muy mala en la estación del Pedregal, ubicada en la delegación Álvaro Obregón

CIUDAD DE MÉXICO (18/MAY/2017).- Después de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informara que se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental, se notificó que persisten las malas condiciones del aire. De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico de las 15:00 horas de este jueves, la calidad del aire es muy mala en la estación del Pedregal, ubicada en la delegación Álvaro Obregón, ya que se registra el índice máximo de contaminación con 153 puntos de ozono; le sigue la delegación Gustavo a Madero con 151.

El resto de las demarcaciones de la Ciudad de México y siete municipios del Estado de México registran contaminación superior a los 100 puntos Imeca, por lo que tienen mala calidad del aire.

La contingencia ambiental se activó el lunes luego de que en la zona del Ajusco se registraran 151 puntos Imeca, se mantuvo el martes cuando se llegó a un máximo de 157 puntos de ozono en la delegación Coyoacán y continuó el miércoles debido a que se rebasaron los 174 puntos.

De acuerdo a la Fase 1 este jueves no circulan hasta las 22:00 horas todos los vehículos con holograma 2, los que tengan holograma 1 y terminación de placa non, además de los automotores holograma 1 con engomado color verde y terminación de placa 1 y 2, los cuales corresponden al programa Hoy No Circula.

Tampoco circulan los vehículos sin holograma y aquellos formados por letras, así como los foráneos que no cuenten con holograma “00” , “0” o exento y los transportes de reparto de gasolina, diésel y gas LP con holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación non.

Los automóviles con holograma 00 y 0, así como los híbridos y eléctricos están exentos de estas restricciones.



