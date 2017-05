Andrea Noel y Callo de Hacha polemizan por amenazas

La periodista se refirió a la intimidación de muerte que recibió el comunicador de la misma forma que él la señaló cuando un sujeto le bajó la ropa interior

CIUDAD DE MÉXICO (17/MAY/2017).- Luego de que Callo de Hacha, colaborador de Radio Fórmula, denunció haber sido víctima de amenazas, el comunicador se enfrentó en redes sociales a la periodista independiente Andrea Noel, víctima de acoso sexual.

El año pasado, Noel, integrante del colectivo No Te Calles, fue agredida en la colonia Condesa. Ese día, un sujeto bajó la ropa interior a la periodista.

De acuerdo con la versión de los seguidores de Andrea Noel, en aquella ocasión Callo de Hacha hizo referencia al caso de la feminista: "Oye amiga: te bajaron los calzones en la Condesa no te echaron ácido en la cara por querer ir a la escuela. Tampoco mames", habría tuiteado el comunicador.

La víspera, Callo De Hacha denunció haber sido atacado en redes sociales por una persona que, mostrando la fotografía de un arma, le dijo que "Saliendo de Fórmula hay una sorpresa para ti".

"Estoy recibiendo amenazas de muerte por ejercer mi derecho de libre expresión. Sépanlo: a mí no me van a callar, aunque me cueste la vida", tuiteó el trabajador de Radio Fórmula.

Al respecto, Andrea Noel dijo "Oye @callodehacha, te dijeron imbécil, no te echaron ácido en la cara por querer ir a la escuela. Tampoco mames", en una clara referencia a la supuesta opinión de su caso.

Los seguidores de las figuras públicas no perdieron oportunidad de tomar partido.

En su Twitter Callo de Hacha compartió imágenes de Andrea Noel y de Tamara De Anda y dijo: "Este es el feminismo que yo desprecio"; en su Facebook, el joven agregó: "Las mismas que se hicieron famosas por encarcelar a un taxista por decirles ´guapa´ o que un hombre perdiera injustamente su trabajo cuando lo acusaron (sin tener pruebas) de haberles bajado la falda, hoy son quienes promueven el odio y el racismo en redes sociales. Ojalá jamás tengan que sufrir la misma violencia que promueven. Por favor, compartan y ayúdenme a exponer la hipocresía y mentiras de estás FEMINAZZIS".

La confrontación también envolvió a la compañía de videojuegos EA, que dio "Me Gusta" en Twitter al mensaje de Andrea Noel.

"Hola EA - Electronic Arts, tu cuenta mexicana está promoviendo odio y amenazas de muerte en contra de mi persona. Esto es un asunto muy serio, ¿ustedes aprueban esto?", se quejó Callo de Hacha.

En Twitter, Callo de Hacha se describe como "Periodista y feminista mexicano".

Andrea Noel forma parte del colectivo No Te Calles, que se dedica a denunciar la violencia machista.

Tamara De Anda, colaboradora de El Universal, denunció hace unos meses a un taxista por acoso sexual.

Por si fuera poco, Callo de Hacha señaló que haría pública una amenaza de una persona que asegura que dará a conocer fotografías íntimas del comunicador.