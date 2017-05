NiUnoMás, dicen en la SCJN por crímenes contra periodistas

El presidente de la corte expresó que como mexicano conmocionan y duelen estos sucesos en México

CIUDAD DE MÉXICO (17/MAY/2017).- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, se unió a las voces de "#NiUnoMás" en repudio a las agresiones y asesinatos de periodistas.

Luego de participar en el Congreso Internacional "La Protección de los Derechos Sociales en Tiempos de Crisis" en la Universidad Complutense en Madrid, España, el presidente del Máximo Tribunal del país afirmó que como ciudadano y responsable de la justicia en México, las agresiones a periodistas conmocionan y duelen.

"Como ciudadano, como mexicano, como responsable de la justicia esto es algo que conmociona, que duele que pase en nuestro querido país y desde luego me uno a las voces que dicen que 'ni uno más', no debe haber en México ningún muerto por causa de la violencia y mucho menos a quienes tienen la labor, ahora diría yo, heroica de transmitir las voces de la gente y del pueblo, de transmitir la opinión y, por lo tanto, no al silencio", sentenció.

Aclaró que no corresponde al Poder Judicial investigar los asesinatos y agresiones al gremio periodístico sino a las autoridades de procuración de justicia y a las policías pero que en cuanto los asuntos lleguen a los jueces, se responsabilizarán de lo que les compete que es enfrentar y juzgar a los responsables.

Puntualizó que por ello el país debe cumplir con la protección a los ciudadanos, establecida en la Constitución, para abatir las agresiones y la impunidad de estas que afectan a los periodistas.