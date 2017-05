Comentarista ‘Callodehacha’ denuncia amenazas de muerte

Mostró un mensaje que habría recibido, donde se muestra una pistola y cargadores abastecidos de balas

GUADALAJARA, JALISCO (16/MAY/2017).- El comentarista de noticias Callodehacha, conocido como videobloguero y ahora empleado de Radio Fórmula, denunció que recibió amenazas de muerte "por ejercer mi derecho de libertad de expresión", en una publicación que vinculó a las manifestaciones contra los asesinatos de periodistas en el país.

El "vloguero" mostró la foto de un mensaje que habría recibido en donde se muestra una pistola y cargadores abastecidos de balas, con el texto con que lo amenazan.

En su publicación que incluyó el hashtag #NosEstánMatando, el "vloguero" dijo que "a mí no me van a callar, aunque me cueste la vida", y afirmó que "hacer periodismo es caminar sobre una línea marcada por los malos (...) Si me matan por decir la verdad habré muerto por México".

Callodehacha, seudónimo de Jorge Avilés, ha ganado popularidad por sus opiniones en torno a temas de la política nacional, pero también por escándalos como sus críticas contra el líder del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador.