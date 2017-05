Crimen se fortaleció por apoyo de políticos: Cabeza de Vaca

El gobernador de Tamaulipas asegura ‘no hay manera’ de que se hayan vuelto tan poderosos sin la complicidad de éstos

CIUDAD DE MÉXICO (16/MAY/2017).- El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que los grupos criminales de la región se fortalecieron con la complicidad de grupos políticos.

En entrevista con Leonardo Curzio, García Cabeza de Vaca aseguró que "no hay manera que grupos criminales se hayan fortalecido de esta forma, a esta magnitud, sin la complicidad de grupos políticos, no por algo hay dos ex gobernadores prófugos de la justicia", dijo.

Aseguró que "se ha estado combatiendo con firmeza a los grupos criminales, pero ellos mantienen sus estructuras porque continúan con su financiamiento".

Señaló que en Tamaulipas el crimen tiene diversas fuentes de financiamiento como el contrabando, el tráfico de migrantes, el robo de combustible y el robo de energía eléctrica.

El gobernador detalló que en la reunión con el Gabinete de Seguridad de Reynosa se acordó fortalecer las acciones que se están llevando en la lucha anticrimen y también se habló de la creación de una estrategia para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado.

Aseguró que si se trabaja desde los tres órdenes de gobierno de manera coordinada se pacificará a los estados que estén viviendo estos ambientes de violencia.