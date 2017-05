Asesinan a sobrina de funcionario de Conagua en Chihuahua

La principal línea de investigación es el robo de su camioneta; la joven recibió un disparo en la cabeza

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA (15/MAY/2017).- La Fiscalía General de Chihuahua informó que inició una investigación para esclarecer el homicidio de la joven estudiante Andrea Athié Corral, de 20 años, quien fue localizada sin vida en el kilómetro 40 de la carretera Chihuahua a Cuauhtémoc.

Athié era estudiante de Negocios Internacionales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

"Agentes del Ministerio Público, Policías Investigadores y Peritos adscritos a la Fiscalía Especializada de la Mujer realizan las indagatorias del hecho para dar con el paradero de los presuntos responsables del crimen, así como determinar el móvil del suceso", precisó la corporación. La estudiante era sobrina del funcionario de Conagua y ex diputado federal Kamel Athié, quien expresó su repudio al hecho y pidió en un mensaje publicó la intervención del gobernador Javier Corral para resolver el crimen y aprender a los responsables.

Familiares de la víctima informaron a la autoridad que alrededor de las 13:00 horas de este domingo, la joven, vía telefónica, les dijo que se dirigía a la ciudad de Cuauhtémoc, a bordo de su vehículo.

Sin embargo, ya no tuvieron comunicación con ella y tampoco llegó a su destino.

Horas más tarde se localizó el cuerpo sin vida en el tramo carretero Chihuahua Cuauhtémoc, a unos 300 metros aproximadamente de la brecha que conduce a Lago Jacales, municipio de Santa Isabel.

El crimen generó una fuerte indignación en la comunidad de Cuauhtémoc.

El funcionario ha recibido muestras de solidaridad en su Facebook.

Recibió un disparo en la cabeza

La estudiante del Tec de Monterrey fue asesinada con un disparo en la cabeza, revelaron fuentes de la Fiscalía del estado, quienes precisaron que la joven presentaba huellas de haber forcejeado con sus agresores, lo que hace suponer que intentó escapar.

Agregó que desde hoy lunes se realiza una búsqueda aérea del vehículo para determinar su ubicación y consignar si hay rastros de los delincuentes.

Andrea pertenece a la familia Corral, que es la más grande productora de manzana del mundo, aunque sus padres se dedican al comercio, informaron allegados.

Respecto al hecho, el gobernador Javier Corral manifestó: "desde ayer he estado al pendiente de cada una de las actuaciones, me he reunido hoy desde muy temprano con el Fiscal del Estado y estaré supervisando muy de cerca esta investigación para que este detestable crimen no quede impune. No hay dolor más grande que perder a un hijo. Esto es sin duda la más terrible expresión de misoginia y desprecio a la mujer".

"Además de supervisar personalmente este caso, seguiremos impulsando el rediseño de políticas públicas con enfoque de género, obligatoria para todas las entidades de la administración".