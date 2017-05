No seré tapadera del jefe del Ejecutivo: Javier Acuña

El nuevo presidente del INAI adelanta que buscará acercarse más a la sociedad

CIUDAD DE MÉXICO (15/MAY/2017).- El nuevo presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, afirmó que durante su gestión no serán tapaderas del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Electo el viernes y hasta 2020 como presidente del INAI, adelantó en entrevista que buscará acercarse más a la sociedad y dijo que revisarán las fallas de la Plataforma Nacional de Transparencia.

De entrada se siente orgulloso de que como integrante del llamado Grupo Oaxaca, impulsor de la primera Ley de Transparencia en el país, sea a partir de este lunes, cuando tomará protesta, la cabeza del INAI, en sustitución de Ximena Puente de la Mora.

Acuña Llamas afirma que se revisarán las fallas técnicas de la Plataforma Nacional de Transparencia y que no hay preocupación en la revisión que hace la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la licitación y el funcionamiento de la misma.

No obstante, reconoce que las “incidencias técnicas” pudieron ser atribuidas a su diseño, pero sobre todo, porque los estados no contaban con la tecnología y la inversión para acoplarse a la nueva herramienta digital para hacer solicitudes de información y donde los sujetos obligados deberán colocar toda la información a que están comprometidos por ley.

¿Qué INAI es necesario para el país en estos momentos?

Se necesita un INAI versátil, audaz y sencillo para que la gente nos pueda comprender. Que no seamos sofisticados y no le causemos a la gente una impresión de aburrimiento, en el sentido de que no nos entienda, eso nos toca.

¿Les preocupa que la ASF esté revisando las fallas de la Plataforma Nacional de Transparencia?

No. Nos preocupa que el proceso de inspección que hace la auditoría salga adecuado y que podamos solventar las observaciones que haya, creemos que los contratiempos que hubo al principio si pueden ser atribuidos al diseño, y eso lo tendrá que decir la Auditoría Superior de la Federación cuando tenga la inspección final, pero ha habido una gran incomprensión con la plataforma.

La plataforma no funcionó como hubiésemos querido todos el pasado 5 de mayo, y esa parte no la pudimos comprender hasta tarde, porque el acoplamiento de la plataforma con todos los servidores locales de los 32 estados, en más de 20 entidades no habían modificado ni modernizado sus implementos tecnológicos. Los servidores de los órganos garantes o de los gobiernos de los estados no acoplaron, entonces hubo alarmas de no sirve y se cae. Esto nos ha llevado a un enorme trabajo institucional, tanto en el área Jurídica, de Tecnologías de la Información y en el área de Cumplimiento de Obligaciones han estado trabajando todo este año y el pasado, durante fines de semana y hasta muy tarde”.

¿Reconoce las fallas?

Si encontramos las incidencias, lo que es cierto es que la Plataforma está de pie, está funcionando y alberga desde que comenzó operaciones 183 mil solicitudes, se han interpuesto más de 5 mil recursos de revisión, es decir, son como 58.3 millones de registros que son más de 600 millones de datos, que hablan de un número de millones de datos soportados en un artilugio. Lo que ha sido tan cuestionado y tan criticado, que merece corrección, pero les puedo decir que es la base de datos más grande del país”

¿Su presidencia será transexenal, será tapadera del último tramo de la administración de Peña Nieto?

No, de ninguna manera, los recursos de revisión que se han resuelto de las administraciones públicas incluida de la que conduce el Presidente de la República, hemos sido muy claros con los recursos, se les han revocado y modificado recursos, y las confirmaciones (de reserva) son las menos. Nosotros no podríamos y nunca abusaríamos de nuestra autonomía en demérito o prejuicio, yo no me imagino que nos llame para pedirnos cosas indecorosas porque no lo han hecho y no lo he percibido”.

¿No se dejarán presionar?

No, porque estamos obligados a defender la autonomía institucional. También nos va tocar vivir la parte electoral de la transparencia, cuyas obligaciones estarán plenamente en marcha para el proceso electoral de 2018 y les puedo asegurar absoluta neutralidad con los partidos políticos, no nos podemos arriesgar a jugarnos nuestra credibilidad y nuestra solvencia institucional.