Se recuperará la seguridad en Tamaulipas: Cabeza de Vaca

El gobernador califica como irresponsables a los pasados gobiernos estatales y coludidos con la delincuencia

CIUDAD VICTORIA (13/MAY/2017).- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que se recuperará la paz y la seguridad que le habían arrebatado a Tamaulipas y culpó a los gobiernos anteriores de pactar con delincuentes.

A través de un video que se difundió en las redes sociales el mandatario estatal mandó un mensaje a los ciudadanos tamaulipecos, en el cual afirmó que, a siete meses de iniciar su gobierno, “una de nuestras prioridades ha sido el combate al crimen organizado”.

Calificó como irresponsables a los pasados gobiernos estatales, y coludidos con la delincuencia, con una situación “más lamentable de lo que nos hubiéramos imaginado”.

“No solamente pactaron con delincuentes, sino que debilitaron las instituciones de Seguridad Pública de nuestro estado”, acusó García Cabeza de Vaca.

Explicó que de los más de nueve mil elementos de Seguridad Pública que requiere Tamaulipas sólo encontraron dos mil 700 policías, y la mayoría sin preparación ni equipo ni armamento suficiente, con cámaras de videovigilancia descompuestas e insuficientes.

“Encontramos una Procuraduría General de Justicia inoperante, abandonada e insuficiente, sin la tecnología ni la inteligencia necesaria para enfrentar a los delincuentes y una elevada desconfianza ciudadana sobre su función”, añadió.

Entre las acciones que llevan a cabo, mencionó que, “hemos encarcelado notarios, como nunca antes han caído jefes de carteles de diferentes grupos criminales, bandas de delincuentes dedicadas al secuestro, a la extorsión, al robo, estamos también cerrando casas de apuestas, casinos, clausurando giros negros que fomentaban la prostitución de nuestros menores y son centros operativos del crimen”.

Y advirtió que no se va a detener con una petición a los alcaldes para que hagan lo propio, “y el que no quiera cumplir, que se haga a un lado… No seremos tapaderas de nadie”.