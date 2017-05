Secuestro, el principal delito contra migrantes

De acuerdo con el INM, de las mil 798 atenciones a extranjeros víctimas de delitos que ofreció entre 2013 y 2016, mil 011 se dieron por secuestros

CIUDAD DE MÉXICO (13/MAY/2017).- Huyó de Tegucigalpa hace dos años. “No me quieren allá, no me quieren…”, dice mientras se levanta la camisa y muestra una cicatriz a la altura del ombligo, producto de la violencia de la que fue víctima en Honduras.



Este migrante de 44 años cuenta que, al principio, cruzó México en tren. Sin embargo, para subir a La Bestia, como se le nombra al ferrocarril, tuvo que pagar 100 dólares.

Relaciona algunos Estados con los delitos que observó o que sufrió. Por ejemplo, en Guerrero lo golpearon y en Sonora un asaltante le dio un machetazo en el antebrazo, hecho que le dejó otra cicatriz. En esa Entidad recuerda la Colonia El Ranchito, en donde los delincuentes aprovechaban el descanso nocturno de los migrantes para quitarles sus pertenencias.

Sin embargo, en Tenosique, Tabasco, vio cómo un grupo de sicarios de Los Zetas secuestró a uno de sus compañeros de viaje.



A pesar de que su principal intención era llegar a Estados Unidos, cuando comprobó que cruzar la frontera sería más difícil y peligroso de lo que pensaba, decidió quedarse en el país. De esta forma consiguió trabajo en Salina Cruz, Oaxaca. Después llegó a Guadalajara, en donde la mañana del pasado 3 de mayo pidió dinero y comida a las personas que pasaron cerca de las vías del tren que se extienden sobre Avenida Inglaterra, en la Colonia Vallarta San Jorge.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), entre 2013 y 2016 se brindaron mil 798 atenciones a migrantes víctimas de delitos en México. De estas asistencias, mil 11 (56%) se dieron por secuestros.

El registro más alto es de 2014, año en el que se reportaron 697 de estos ilícitos en Chiapas, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas. En esta última Entidad hubo 652.

La dependencia federal ofreció 398 atenciones en 2016. Detalla que 135 fueron por secuestro, 97 por asalto, 74 por robo, 29 por tráfico de personas, 20 por extorsión, 14 por violación, 11 por abuso de autoridad, seis por trata de personas y el resto por abuso sexual, amenazas, homicidio, lesiones, tentativa de homicidio y violencia familiar.

Por otra parte, la Procuraduría General de la República (PGR) resalta que desde febrero de 2016 hasta marzo de 2017 registró 148 averiguaciones previas, de las cuales 98 se iniciaron por el delito de privación ilegal de la libertad y las otras por abuso de autoridad, delitos con la administración de justicia, extorsión, homicidio calificado, lesiones, secuestro, delincuencia organizada, violación y tráfico de personas.

Critican al programa Frontera Sur

Para Ileana Martínez, académica del ITESO, la puesta en marcha del Programa Frontera Sur aumentó los retenes, las detenciones y las devoluciones de migrantes en el país por parte del Gobierno federal.

“Las cosas realmente no han cambiado en el país en términos de la política migratoria que tiene la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de Instituto Nacional de Migración (INM) con respecto a la detención de migrantes en situación irregular”.

La investigadora indica que este plan creó cinturones de detención de extranjeros en Estados del Sur. Además, destacó que algunas organizaciones y medios de comunicación documentaron recientemente testimonios de nuevas rutas que están tomando los migrantes para no ser atrapados por las autoridades mexicanas.

“Los migrantes no dejan de llegar al país. Las razones por las que salen no les dejan otra opción. Lo que sucede es que se incrementan los riesgos de los lugares por los que están pasando”.

El coordinador de FM4 Paso Libre, Alonso Hernández, coincidió con Martínez y agregó que el Programa Frontera Sur, al llevar a cabo operativos en las cercanías de los albergues, causó una disminución en la cantidad de migrantes que llegaban a estos espacios.

“Lo que estábamos viendo en las calles de las diferentes ciudades donde tenemos organizaciones miembro, es que la migración continuaba, la gente tomaba aventones y demás, pero no se acercaba a estos puntos de ayuda por temor”.

Señala que el objetivo de estas movilizaciones fue que los migrantes no viajaran en tren de carga, lo que también aumentó su vulnerabilidad. “Contrario a las versiones del Gobierno, que decía que el programa estaba siendo exitoso porque cada vez menos personas subían al tren, la gente se invisibilizó mucho. Eso provocó que estuvieran a expensas del crimen organizado o de pandillas locales en muchas regiones del país. Incluso de asaltantes más comunes, no tan organizados”.

De acuerdo con la Secretaría Gobernación, el Programa Frontera Sur articuló acciones para detonar el desarrollo social y económico de la región y estableció medidas para proteger los derechos de los migrantes. Sus objetivos fueron ordenar los flujos migratorios y garantizar la integridad y el respeto de los derechos humanos de los migrantes.

“Para facilitar la movilidad humana y acercar los servicios de trámites a los países de origen de los migrantes, México inició la emisión de las tarjetas de Visitante Regional de forma gratuita, para que personas con ciudadanía guatemalteca y beliceña, puedan ingresar en los Estados de la Frontera Sur por vías las regulares”, se apuntó en la página de internet de la dependencia federal.

Niños y adolescentes no escapan a la violencia

En 2016, el Instituto Nacional de Migración (INM) brindó 115 atenciones a menores migrantes que fueron víctimas de delitos en México. Como respuesta a una solicitud de transparencia, el Instituto resaltó que estas asistencias se dieron por abuso sexual, asalto, extorsión, tentativa de homicidio, lesiones, pederastia, robo, secuestro, tráfico de personas, trata de personas y violación. Los Estados donde se registraron estos hechos fueron Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.

De acuerdo con la dependencia federal, entre los afectados (67 hombres y 48 mujeres) hay una persona de origen albanés, una boliviana, 46 salvadoreñas, 24 guatemaltecas, 41 hondureñas, una macedonia y una nicaragüense. Los ilícitos que más reportes tuvieron fueron los asaltos, con 35; los secuestros, con 23, y el tráfico de personas, con 22.

Durante el año pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) también tomó nota de seis casos en los que 13 menores desde los dos hasta los 17 años fueron víctimas de abuso de autoridad, secuestro, privación ilegal de la libertad, lesiones y tráfico de personas. Los agraviados eran indios, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos.

Algunos de estos niños centroamericanos huyen de la violencia en sus países.

En el estudio “Niños en Fuga”, publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Refugiados para los Estados Unidos y el Caribe (ACNUR), se recogieron las razones de David, de 16 años, quien contó que salió de Guatemala porque las bandas de barrios cercanos querían matarlo.

“Ellos me preguntaron si yo sabía quiénes eran, si los podía identificar. Les dije que no, sabía que si les decía que sí me matarían. Nos retuvieron a mi primo y a mí por tres horas, amarrados. Mi primo se pudo desarmar y me ayudó. Oímos disparos y salimos corriendo. Nos seguían buscando, pero escapamos”.

Otro caso que destacó esta organización es el de Maritza, una salvadoreña de 15 años que huyó porque un pandillero le advirtió que otro al que le gustaba le haría daño. “En El Salvador ellos toman niñas, las violan y luego las tiran en bolsas plásticas”. Por eso salió del país.

TELÓN DE FONDO

La CIDH pide detener abusos

De acuerdo con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), las acciones emprendidas por el Gobierno mexicano para prevenir, proteger, sancionar y reparar el daño a los migrantes víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos durante su tránsito por el país son insuficientes.

En agosto de 2014, el relator sobre los derechos de los migrantes de la CIDH, Felipe González, afirmó que además del incremento de la violencia, otro problema que requería de atención urgente era la falta de una política de seguridad que persiguiera los delitos en contra de este sector.

Durante la presentación del informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”. González criticó que el Gobierno federal afrontara a los grupos delictivos a través del despliegue de fuerzas militares y policiales, pues en muchos casos sólo contribuyeron al recrudecimiento de la violencia y de las violaciones de los derechos humanos.

En esa ocasión también destacó que la situación de niños y niñas, que se ven orillados a migrar por motivos de persecución, violencia, explotación, maltrato o abandono, era de “extrema vulnerabilidad”. Estos grupos, agregó, son víctimas de abusos en su travesía por el país y en algunas ocasiones el Estado los criminaliza al detenerlos en estaciones migratorias.

“Sin conocimiento ni sensibilidad...”

Marla Conrad, miembro de la Iniciativa Kino para la Frontera, que opera en Nogales, Sonora, afirmó que en este municipio las autoridades no tienen conocimiento ni sensibilidad para atender a los migrantes que, en su mayoría, son víctimas de secuestro y extorsión.

“Hay casos en los que hemos dado toda la información que se necesita, pero todavía no se da seguimiento. La razón de la autoridad es que, según la nueva Ley, ellos tienen las manos amarradas y no pueden hacer nada”.

La estadounidense, que el pasado 25 de abril participó en el panel sobre migración que se llevó a cabo en el ITESO, destacó que sólo han logrado que se atienda uno de los 200 casos que hasta el momento han impulsado y que se relaciona con un hondureño que fue “secuestrado” por autoridades federales y llevado a una casa de seguridad en Tlaxcala.

¿Qué es FM4 Paso Libre?

FM4 Paso Libre se sostiene del financiamiento internacional y de las donaciones mensuales que reciben de las empresas, las iglesias y familias.

En la asociación civil participan alrededor de 140 personas, la mayoría voluntarios. Los migrantes que llegan a sus instalaciones reciben comida, ropa y utensilios para la higiene personal. Además, pueden bañarse, llamar a sus familiares por teléfono y recibir asesoría médica, jurídica y psicológica.

Deportan a 516 extranjeros al día

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), el Gobierno mexicano repatrió a 516 extranjeros al día durante 2016.

Esta cifra representa una ligera reducción con respecto a la información de 2015, ya que en ese año se contabilizaron 542 de estas acciones.

Sin embargo, en 2014 apenas se reportaron 348 diarias.

De las 188 mil 595 presentaciones y devoluciones ocurridas el año pasado que la dependencia federal registró en su sitio de internet, se destacó que 177 mil 949 (94%) correspondieron a habitantes nacidos en países como Honduras, Guatemala y El Salvador.

Los Estados que más eventos tuvieron el año pasado fueron Chiapas, Veracruz y Tabasco. De los 851 de Jalisco, 701 fueron centroamericanos.

En mayo de 2016, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas, reconoció la existencia de una crisis humanitaria permanente en México y Centroamérica.

Los principales delitos

• Abuso sexual.

• Asalto.

• Extorsión.

• Tentativa de homicidio.

• Lesiones.

• Pederastia.

• Robo.

• Secuestro.

• Tráfico de personas.

• Trata de personas

• Violación.

LAS CIFRAS

398 Atenciones a migrantes víctimas de delitos ofreció el INM en 2016. De éstas, 135 fueron por secuestro, 97 por asalto, 74 por robo, 29 por tráfico de personas, 20 por extorsión, 14 por violación, 11 por abuso de autoridad, seis por trata de personas, tres por lesiones, dos por abuso sexual, dos por amenazas, dos por homicidio, dos por tentativa de homicidio y una por violencia familiar.

865 Atenciones brindó el INM a migrantes víctimas de delitos en 2014, su registro más alto. Estas asistencias se dieron en Chiapas, Tabasco, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Durango, Oaxaca, Yucatán y Sonora.

LA FRASE

"Veníamos atendiendo hasta febrero de este año alrededor de 600 personas por mes. Pero otro factor que ha empezado a tener incidencia en la movilización de las personas es el efecto Trump".

Alonso Hernández, coordinador de FM4 Paso Libre.

Sigue: #DebateInformador

¿De qué forma ayuda usted a los migrantes en México?

Participa en Twitter en el debate del día @informador