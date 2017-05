Difunden video de activista asesinada; denuncia falta de seguridad

''A raíz de eso yo también pedí seguridad en lo que este reo fuera recapturado, que hasta la fecha no ha sucedido'', indicaba Miriam Elizabeth

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (12/MAY/2017).- El coordinador del colectivo “Familiares y amigos de desaparecidos en Tamaulipas”, Guillermo Gutiérrez Riestra, difundió un video en que la activista asesinada Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez aseguró que no le habían otorgado la seguridad que solicitó.

El video de YouTube tiene una duración de 07:03 minutos, en el cual se observa a Rodríguez Martínez junto a un grupo de familiares de desaparecidos, quien habla ante una funcionaria de gobierno del estado.

“En el caso mío, debido a la fuga de reos secuestradores, hubo una fuga masiva de reos, en esa fuga masiva se fugan dos reos de los secuestradores de mi hija, uno fue recapturado pero uno aún sigue libre. A raíz de eso yo también pedí seguridad en lo que este reo fuera recapturado, que hasta la fecha no ha sucedido”, indica Miriam Elizabeth.

Insistió que la fuga fue el pasado 22 de Marzo, “y hoy día yo no he visto esa seguridad solicitada”.

En el video explicó que “fue una persona, un policía de San Fernando y me dijo, que él iba a estar encargado, pero yo no he visto. El viernes como a las cuatro de la mañana le hablé como 30 veces y no me contestó”.

Aseguró que su negocio desde el día 22 de Marzo se encuentra cerrado, “porque no estoy contando siquiera con una patrulla afuera que me de la seguridad de ir a trabajar”.

Y añadió: “No ocupamos guardaespaldas, ocupamos un botón de emergencias, alguien a quien llamarle en caso de que tenga un problema, y a ese policía le estuve hable y hable y hable y no fue”.

La activista fue asesinada a balazos la noche del 10 de Mayo frente a su domicilio en San Fernando, Tamaulipas.

Ayer jueves el procurador de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, y el vocero en temas de Seguridad Pública, Luis Alberto Rodríguez, aseguraron que no hubo omisión en el caso de Miriam y que el gobierno del estado sí había brindado atención y seguimiento a las demandas de Miriam Elizabeth.

“Un hecho concreto es qué hay nueve procesados, siete hombres y dos mujeres, entre ellas una menor de edad, con relación al secuestro y homicidio de su hija”, expresó Rodríguez.

También afirmó que el interno Enrique Yoel Rubio Flores, “imputado de haber participado en el homicidio y desaparición de la hija de la señora Miriam Elizabeth Rodríguez está actualmente llevando su proceso penal privado en el CEDES de Ciudad Victoria”.