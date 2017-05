Peña Nieto responde a DiCaprio por vaquita marina

El actor publicó en Instagram un mensaje dirigido al Presidente para salvar a la especie en peligro En una serie de tuits en inglés, el Mandatario resaltó los esfuerzos para prevenir su extinción CIUDAD DE MÉXICO (11/MAY/2017).- El Presidente Enrique Peña Nieto respondió y dio la bienvenida a la preocupación del actor ganador del Oscar, Leonardo Di Caprio por salvar de la extinción a la vaquita marina, endémica del Alto Golfo de California. En una serie de respuestas en inglés, colocadas en su cuenta de Twitter, el presidente de la República da la bienvenida a la preocupación del actor, quien es conocida su postura de defensa a los animales y el medio ambiente. Asimismo, le resalta que México ha enfocado todos sus esfuerzos para prevenir la extinción de esta especie. “I welcome @LeoDiCaprio and @World_Wildlife 's concern regarding the Vaquita Marina”, señaló en el primer tuit. .@Mexico has focused all its efforts to prevent the extinction of this species", resaltó en el segundo mensaje. Este día, el actor estadounidense publicó en Instagram un mensaje que desea llegue al Presidente Enrique Peña Nieto para que salve a la vaquita marina de la extinción. Más tarde, afirma que desde febrero de 2015, México trabaja en eliminar una de sus principales causas de muerte: la pesquería de camarón y la escala, estableciendo una prohibición de dos años en la zona. “Nuestro gobierno también ha extendido la zona de protección a una superficie tres veces mayor que la original”. La Armada de México, prosigue el mandatario, tiene más de 300 marines, 15 embarcaciones y sistemas de aviones no tripulados vigilando esta zona. El gobierno de México está haciendo un gran esfuerzo, haciendo lo que debería haber hecho hace décadas para salvar el Vaquita Marina, añade Peña Nieto.

