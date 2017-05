Acusan a Delfina Gómez de desvío de recursos en Texcoco

El presunto ilícito sería por dos mil MDP al año, desde 2015, según el programa ‘Es Noticia’, conducido por Hannia Novell

CIUDAD DE MÉXICO (10/MAY/2017).- Un grupo de 50 mujeres de Texcoco denunció que fueron víctimas de desvío de recursos provenientes de sus pensiones alimenticias, que habrían sido canalizados a la campaña de la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

De acuerdo con un reportaje presentado en el programa de televisión "Es Noticia", conducido por la periodista Hannia Novell, el supuesto desvío sería por más de dos millones de pesos al año, desde 2015.

Dichos recursos habrían sido depositados a una cuenta bancaria a nombre de Alberto Martínez Miranda, hermano del actual alcalde de Texcoco, Higinio Martínez, quien se desempeñó como tesorero cuando Delfina Gómez fue presidenta municipal de Texcoco.

Una mujer, cuya identidad no fue revelada y cuyo exesposo labora en el ayuntamiento, sostuvo que hace tres meses no cobra su pensión, dinero que según ella se emplea en la campaña electoral de Gómez Álvarez.

"Están diciendo que después de sus campañas lo van a regresar; la cuestión es esa (...). Mientras tanto, nos están amolando como madres de familia al quitarnos, retenernos la pensión y sabiendo que tenemos que mantener a nuestros hijos", afirmó.

De acuerdo con la afectada, las autoridades de Texcoco no han atendido su demanda, y "no se vale que ustedes nos utilicen sabiendo que no nos van a retribuir ese dinero".

El reportaje presenta una lista de la entrega de cheques correspondiente a la primera quincena de enero de 2015, en la que aparecen los nombres de 50 mujeres, a quienes supuestamente se les retuvo un total de 97 mil 697 pesos.

Esa misma cantidad "aparece en una cuenta a favor de Alberto Martínez, hermano del actual presidente municipal de Texcoco y líder del Grupo Acción Política de Morena, en el Estado de México", señala el reportaje.