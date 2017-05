Delfina Gómez descarta alianza con PAN

La candidata de Morena asegura que ambos partidos tienen ideologías muy diferentes

CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO (10/MAY/2017).- La candidata de Morena al gobierno estatal, Delfina Gómez Álvarez, rechazó la posibilidad de una alianza de facto con el Partido Acción Nacional (PAN).

En conferencia de prensa en la casa de campaña de Chimalhuacán, donde presentó su programa LIMPIO en favor del medio ambiente, la texcocana aseguró que el panismo tiene una ideología diferente, por eso se negó a unirse en la contienda electoral.

"Una alianza con el PAN, no, somos muy diferentes, porque ellos tienen una filosofía diferente a la nuestra. Yo a veces no entiendo el tipo de políticos típicos que son porque de momento te saludan de beso y te abrazan, por ejemplo ayer me llegó a saludar Enrique Ochoa (presidente del PRI), y digo que no tienen dignidad, porque se han basado en una mentira y denostación a una servidora", expresó.

Aclaró que no existen acercamientos con otros partidos de izquierda para unirse, únicamente se han registrado peticiones públicas de declinaciones.

La abanderada de Morena invitó a todos los militantes perredistas y panistas a sumarse a su candidatura y dar un voto útil para Morena en las elecciones del 4 de junio, pues la alianza es con los ciudadanos".

Expuso también su plan LIMPIO, con el que se comprometió a acabar con el negocio multimillonario que significa la basura que beneficia a 10 particulares y al PRI. De acuerdo con los cálculos del equipo de la candidata, este negocio significa mil 800 millones de pesos al año.

Delfina Gómez resaltó que por la contaminación muere una persona al día y ha causado enfermedades en menores de edad, ya que el estado está considerado como el tercero más contaminado del mundo.

Dijo que también habrá coordinación con la Ciudad de México en materia de tirar la basura en basureros a cielo abierto, toda vez que entre ambas entidades se tiran alrededor de 25 mil toneladas de basura al día.

Las propuestas van encaminadas a reducir los desechos sólidos a través de una cultura del medio ambiente, así como proteger y regenerar áreas naturales, reducir la contaminación del aire y el agua.