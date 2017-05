Dan entrada a juicio político contra Fiscal de Veracruz

Exigen la remoción inmediata de Winckler Ortiz por la ineficacia, ilegalidad e ineficiencia que ha demostrado durante el tiempo de su gestión

VERACRUZ, VERACRUZ (09/MAY/2017).- El pleno del Congreso de Veracruz dio entrada a un punto de acuerdo presentado por diputados del PRI, Morena, PRD y Juntos por Veracruz, en el que se solicita iniciar un juicio político en contra del Fiscal General estatal, Jorge Winckler Ortiz.

Ante las constantes confrontaciones del funcionario con diversos sectores, las bancadas del PRI, PRD, Morena y el grupo mixto Juntos por Veracruz lograron un consenso y presentaron un Punto de Acuerdo para exigir la destitución del Fiscal, cercano al gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares.

En una sesión maratónica, la Mesa Directiva del Congreso local aprobó turnar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la solicitud de dichas bancadas, que en conjunto son mayoría.

En su intervención y en nombre de la bancada priista, la diputada local Regina Vázquez Saut ofreció una disculpa al pueblo de Veracruz por haber nombrado a Jorge Winckler como Fiscal General.

“No supimos identificar al tipo de persona a quien le conferíamos uno de los encargos más importantes como la Fiscalía General del estado (…) Reconocemos que nos equivocamos en darle el voto para darle ese digno cargo. Parece que se le exhortó a que buscara la confrontación y ofendiera a la sociedad a la que se debe”.

La legisladora llamó “fiscal de marras” a quien el Legislativo “no le marcó límites” y dejar que avanzara en una confrontación estéril e ilegal.

“Permitimos que ofendiera, agrediera y minimizara las protestas y exigencias legítimas de justicia de los colectivos. Deseoso de reflectores, se olvidó de sus obligaciones y ha cometido un delito al violentarlos en repetidas ocasiones”.

Lo acusó de evidenciar su soberbia o inestabilidad al confrontarse a quienes le exigían respeto, y dijo que Winckler Ortiz debe saber que sus actos ilegales tienen consecuencias, y entender que el Legislativo no debe ni puede permitir una ofensa más a la sociedad.

“Exigimos la remoción inmediata del fiscal general, la ineficacia, ilegalidad e ineficiencia que ha demostrado en tampoco tiempo de gestión son pruebas irrefutables de que no es apto para el cargo”.

El diputado local perredista, Sergio Rodríguez Cortés subió a tribuna para exigir que se inicie un juicio contra el funcionario por causar daño a los intereses públicos y ataque a las instituciones.

Lo anterior, luego de que el fiscal llamara “corruptos” a los legisladores que no aprobaron el desafuero del alcalde de Fortín, Armel Cid de León, señalado por agresiones contra una mujer.

Al leer los encabezados de notas periodísticas que señalan las pifias y acusaciones de colectivos contra el fiscal, Rodríguez Cortés llamó “niño caprichoso” a Winckler Ortiz, por manifestar “una verborrea” en sus declaraciones que lo caracterizan y por espetar calificativos personales.

Dijo que al fiscal se le olvida que representa al Estado en procuración de justicia y que si hace una acusación debe comprobarla.

“Dicha afirmación carece de objetividad e imparcialidad, y su actuación emitiendo juicios personales ha sido una constante en el desempeño de su responsabilidad; el fiscal no está a la altura para continuar en el cargo; su exabrupto es un ataque a las instituciones públicas y particularmente, al Poder Legislativo”.

Por ello, dijo que esto significa una razón suficiente para procesar su destitución ya que su postura es contraria al interés público, por hacer escarnio de quienes resultan presuntamente culpables.

“Su menosprecio, por ser condescendientes con el tono de su declaración, no es un asunto menor, el deterioro de las instituciones se debe a la aplicación personal de la ley. Sabemos que la Fiscalía General no tiene independencia y el fiscal se escuda en el puesto y se arropa en una moral personal. Su dicho no fue un exabrupto que se arregla con una simple disculpa”.

Por su parte, el coordinador de la fracción panista, Sergio Hernández, aseguró que no debe asustar la declaración del fiscal, aunque reconoció que se trató de un señalamiento “políticamente incorrecto”.

Al defender al Fiscal desde la tribuna, cuestionó a quienes les conviene hacer crecer un choque entre este Poder y aquel organismo autónomo, al pedir su remoción.

“El PAN no recibió con agrado las declaraciones políticamente incorrectas, no nos acostumbrarías a este tipo de generalizaciones, aunque se hagan al amparo del poder, pero a nadie asusta lo dicho por el fiscal, posiblemente incomode su generalidad, pero no es un señalamiento aislado”.

El legislador aseguró que habrá que ver a quién le queda el saco, y añadió que su señalamiento debe ser corregido por respeto al Poder Legislativo porque puede interpretarse como mandar al “diablo a las instituciones”.

Al hacer uso de la tribuna, el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Zenyazen Escobar Morena, acusó al Gobernador de instruir al fiscal a dar estas declaraciones y le cuestionó a dónde quiere llegar.

“Hay cosas prioritarias para nuestra población, que es trabajar en impartición de justicia y seguridad para todos y no la pelea entre esta Legislatura y el fiscal. Tendríamos que hacernos una pregunta, a dónde quiere llegar el Gobernador instruyendo al Fiscal a hacer este tipo de declaraciones.

Dijo que el fiscal ha banalizado la impartición de la justicia y que Morena no obviará los temas prioritarios por los “shows” políticos por desatinos del fiscal en los medios de comunicación.

En su intervención, el diputado local Fernando Kuri Kuri, por la fracción Mixta Juntos por Veracruz, acusó que en el funcionario hay una inmadurez política y humana para contener pasiones y frustraciones personales.

“Exigimos respeto a la investidura, los diputados no somos empleados del fiscal para recibir un trato de prepotente. Nunca había tenido a personas que hacían alarde de su cago para denostar a quienes trabajamos por los intereses de los veracruzanos. No aceptamos su disculpa”.

Aseguró que Wincker Ortiz demostró su incapacidad para conducir a la Fiscalía General del estado y que no cuenta con perfil idóneo para revertir el daño causado por la delincuencia en el estado.

“Debería presentar su renuncia; si hubiera decoro, honor en su conducta y propiedad en sus palabras, podríamos construir puentes de entendimiento y trabajar en pro de los veracruzanos, pero nada podemos lograr con quienes eligen la confrontación para imponer su criterio; no tenemos por qué seguir indicaciones de nadie, somos un Poder del Estado. Veracruz retrocede con servidores públicos que no saben dónde están parados, como es su caso”.

El diputado del Verde Ecologista de México, Manuel Francisco Martínez Martínez, exigió al fiscal renunciar al cargo porque consideró que no ha dado los resultados exigidos por la sociedad.

Pidió que Jorge Winckler no “se vanaglorie de las detenciones” de ex funcionarios, pues advirtió que si no renuncia al cargo los delincuentes pronto estarán libres gracias a las carpetas integradas “al vapor” en la Fiscalía a su cargo.

“No culpe al Congreso de sus fallas, de su desconocimiento al nuevo sistema de justicia penal; si sus pifias no son corregidas por expertos en la materia, traerán la libertad a quienes saquearon al estado. Le quedo grande el cargo, por el bien de Veracruz y de los veracruzanos renuncie; tenga vergüenza profesional”.