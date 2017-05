Rechazan disculpas de Procuraduría tras muerte de mujer en CU

Luego del surgimiento del hashtag #SiMeMatan donde mujeres expresan repudio a la dependencia por tener actitud misógina

GUADALAJARA, JALISCO (05/MAY/2017).- La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se disculpó por publicaciones en redes sociales en las que sugirió que la conducta personal de una mujer asesinada estaba vinculada a las razones del crimen, tras ser localizada el miércoles 3 de mayo dentro de Ciudad Universitaria de la UNAM.

Esto fue considerado por usuarios de esta red social como una actitud indignante que sólo contribuía para estigmatizar a una probable víctima de feminicidio con una actitud misógina. A partir de ello surgió en redes el hashtag #SiMeMatan en el que las usuarias manifestaron hechos por los que ellas también podrían ser revictimizadas si fuesen asesinadas.

La joven identificada como Lesby Berlín Osorio de 22 años, estaba junto a una cabina telefónica y al parecer fue ahorcada con el cable del teléfono.

"#InformaPGJ El día de los hechos, la pareja se reunió con varios amigos en CU donde estuvieron alcoholizándose y drogándose", esta publicación se refiere a Lesby y a su novio, y a las actividades que de acuerdo con el testimonio de él realizaban la noche antes del suceso. Hubo varias publicaciones similares en la cuenta oficial en que se decía que la chica ya no estudiaba en la UNAM y aún debía materias, la Fiscalía además comunicó que según las declaraciones ella "era alcohólica y mala estudiante" y "vivía en concubinato con su novio.

Horas después Rodolfo Ríos, procurador de la Ciudad de México, publicó en su cuenta que había instruido que se retiraran todos los tweets relacionados con el tema de las cuentas oficiales. Posteriormente la oficina de Comunicación Social de la instancia ofreció disculpas por las publicaciones "Efectivamente rebasaron principios de #PGJCDMX; Comunicación Social ofrece una disculpa ante grave error @rodolforiosg @ManceraMiguelMX".

No obstante los usuarios rechazaron las disculpas ofrecidas por la dependencia la indignación continúa en las redes y ha llegado a acaparar la atención de medios internacionales por el tono del discurso de las autoridades.

Estas fueron algunas de las respuestas que recibió la Procuraduría luego de disculparse:

"Así van por la vida disculpándose por sus pendejadas, la historia sin fin. Emitiendo prejuicios sobre la víctima, para minimizar la violencia", Maya_UM

"O sea alguien se los tuvo que decir y no contaron con el suficiente sentido común como para no escribirlos?", María Torres

"Y si capacitan a comunicación social para que no vuelva a ocurrir? Borrar los mensajes no ayuda si no implementan los protocolos", ilsestandup.

"Que coraje. Solo les cae el veinte cuando las redes los confrontan? Por qué no piensan?", Alex.