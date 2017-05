Juan Carlos Romero Hicks se destapa para la presidencia

El senador panista levanta la mano para ser el abanderado del PAN en el 2018

QUERÉTARO, QUERÉTARO (05/MAY/2017).- Ni Margarita Zavala ni Ricardo Anaya son sus “gallos”. Luego de haberse desempeñado como gobernador de Guanajuato y actualmente ostentar el cargo de senador, Juan Carlos Romero Hicks levanta la mano y se destapa para contender por la candidatura presidencial por parte de su partido, Acción Nacional, en 2018.

En entrevista, el político y académico adelantó que se encuentra “en periodo de consideración” para convertirse en el representante blanquiazul rumbo a las elecciones federales de 2018.

Además compartió su opinión sobre las diferencias públicas que se han dado entre el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y el ex presidente Felipe Calderón, aunque admitió que sí hubo una discusión intensa, producto de la pasión, dijo que hay que darle la vuelta a la página, puesto que “el partido tiene que buscar la unidad, la legalidad, la institucionalidad”.

Por otra parte, el también presidente de la Comisión de Educación profundizó sobre los retos que existen en el país ante la implementación del nuevo modelo educativo que se presentó oficialmente el pasado 13 de marzo, y el cual consideró innovador al incorporar algunas de las prácticas más exitosas de otros países del mundo, el cual entrará en vigor a partir del tercer lunes de agosto de 2018 en todo el país.

¿Cuál es su opinión sobre las diferencias que se han dado entre el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, y el ex presidente Felipe Calderón?

—Hay que recordar que las discusiones del sábado pasado se hicieron en el Consejo Nacional del PAN, que es la conciencia crítica y reflexiva del partido, donde debe haber unidad y diversidad, donde la pluralidad se puede propiciar como una divisa y no un mal tolerado, por lo que es deseable que haya controversia en las ideas, lo que sí hay que cuidar es el respeto de las personas y las instituciones, pero en ocasiones la pasión rebasa ese límite. Sí hubo una discusión intensa, pero hay que darle la vuelta a la página, el partido tiene que buscar la unidad, la legalidad, la institucionalidad. El PAN debe buscar ser unido, congruente e incluyente.

¿De qué depende que el PAN llegue unido a la contienda de 2018 y sea un partido competitivo que pueda ganar las elecciones?

—Depende de todos. Cuando estamos en una discusión o una deliberación a veces las conductas extremas que provocan llaman más la atención que el resto del debate, es más lo que une que lo que separa.

Una institución es tan grande como la participación de sus elementos, y una institución como el PAN tiene personas de diferentes orígenes, orientaciones, formas de pensar y lo que debemos tener es una visión en común del país.

Además de Ricardo Anaya y Margarita Zavala, en su opinión, ¿qué otros aspirantes se ven sólidos al interior del PAN para quedarse con candidatura presidencial o usted, que se ha desempeñado como gobernador de Guanajuato y actualmente como senador, le interesa la candidatura?

—En el PAN debemos de entender que las líneas no dan línea, que es natural y deseable que haya competencia, que se vean como competencias fraternas. Las decisiones copulares no son la primera opción, es natural que se presenten diferentes personas y oficialmente la competencia no ha empezado.

El proceso electoral comienza la primera semana de septiembre de 2017, pero en el imaginario colectivo en el PAN y en otros partidos se empiezan a presentar diferentes personas, pero también es natural que existan opciones adicionales a las que se han venido mencionando.

Creo que tanto Anaya como Zavala son personas dignas de respeto y admiración, que en su momento cada uno tomará sus propias decisiones, pero sí debo reconocer que en nuestro caso cada vez recibo más la invitación para considerar la posibilidad de competir, se está tomando como un proceso serio, profundo, de reflexión y pronto tendremos una decisión, que depende de algunos factores como la situación personal, familiar, los compromisos y el entorno inmediato.

¿Cómo va la implementación del nuevo modelo educativo a nivel nacional y en qué aspectos o puntos se han presentado mayores resistencias de adaptación?

—El modelo se acaba de presentar el 13 de marzo, producto de una consulta que se hizo en 2013, 2014, 2015 y 2016, lamentablemente está llegando en la etapa final de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto y empezará a implementarse en agosto del año próximo, porque esto implica cambiar planes de estudio, libros de texto, la formación de los profesores y el equipo docente que soportará la reforma.

Desde que llegó la propuesta de la reforma educativa se pusieron varios elementos que eran importantes complementar en la parte legislativa, uno de ellos el modelo educativo —que es el alma—, otro que está pendiente que es el modelo de educación normal, si no logramos mejorar la formación de los docentes esto difícilmente tendrá éxito.

Quiero aclarar que el modelo es innovador, incorpora algunas de las prácticas más exitosas del resto del mundo, fue producto de una consulta amplia entre especialistas, maestros, padres de familia, los consejos de participación escolar y ahora el reto es echarlo a andar, tenemos el reto de los recursos financieros, la formación de los recursos humanos y los tiempos, porque se iniciará en el cierre de una gestión de un sexenio.